Una extensa investigación descubre décadas de abuso sexual entre sacerdotes católicos en Rhode Island

Los sacerdotes católicos en Rhode Island se aprovecharon de cientos de niños durante décadas, y salieron impunes de los abusos sexuales en gran medida debido a un sistema en el que los obispos priorizaban minimizar el escándalo mientras la diócesis mantenía un archivo secreto para ocultar la revelación de más víctimas.

Estos hallazgos estuvieron entre los muchos detalles esclarecedores publicados el miércoles como parte de una investigación de varios años sobre la Diócesis Católica de Providence, Rhode Island, dirigida por el Fiscal General Peter Neronha.

El informe se diseñó para impulsar un análisis exhaustivo de los abusos que durante mucho tiempo habían permanecido elusivos en el estado más pequeño de EE. UU., hogar de la mayor población católica per cápita del país, con casi el 40 % del estado identificándose como católico. Neronha, católico él mismo, se puso del lado de las víctimas, quienes argumentan que aún no se ha hecho lo suficiente para abordar el problema, más de dos décadas después de que se expusiera ampliamente en la cercana diócesis de Boston.

“Hasta ahora no ha habido una revisión exhaustiva de este doloroso capítulo en la historia de nuestro estado, con miras a ofrecer transparencia, responsabilidad y reformas sistémicas que, espero, reduzcan la probabilidad de futuros abusos sexuales infantiles, no solo dentro de la Diócesis de Providence, sino en nuestra comunidad en su conjunto”, escribió Neronha en el informe.

La investigación encontró que 75 clérigos católicos abusaron sexualmente de más de 300 víctimas desde 1950, pero los funcionarios enfatizaron que el número de niños victimizados y sacerdotes abusadores probablemente sea mucho mayor.

Sacerdotes abusadores pueden esconderse y trasladarse a nuevos sitios

Los registros diocesanos, descritos como “condenatorios” en el informe, revelaron que la diócesis a menudo transfería a sacerdotes acusados ​​a nuevas asignaciones sin investigar exhaustivamente las denuncias ni contactar a las autoridades.

Esto incluye la apertura por parte de la Diócesis de Providence de un centro de retiro espiritual a principios de la década de 1950, donde varios sacerdotes acusados ​​fueron enviados a tratamiento con el objetivo de reincorporarse al trabajo. Esta práctica evolucionó hasta el envío de sacerdotes acusados ​​a centros de tratamiento más formales tras determinar que el abuso clerical podría ser un problema de salud mental.

El informe afirma que la “excesiva confianza y la fe equivocada” de la diócesis en los centros de tratamiento eran, en el mejor de los casos, “absurdamente optimistas”.

En la década de 1990, los sacerdotes acusados ​​fueron en ocasiones puestos en licencia sabática.

Por ejemplo, el informe indica que el sacerdote Robert Carpentier fue acusado en 1992 de abuso sexual por la familia de una víctima de 13 años. Carpentier confirmó que el abuso tuvo lugar en la década de 1970 y renunció.

Carpentier fue enviado a un centro de tratamiento en Connecticut y finalmente se tomó un año sabático en Boston College. Permaneció en excedencia hasta su jubilación oficial en 2006 y recibió apoyo de la diócesis hasta su fallecimiento en 2012.

En general, la mayoría de los casos que involucraban a sacerdotes acusados ​​evitaron rendir cuentas tanto ante la policía como ante la diócesis.

Neronha afirmó que su oficina ha imputado a cuatro sacerdotes, tanto actuales como retirados, por abusos sexuales presuntamente cometidos mientras servían en la diócesis entre 2020 y 2022. Tres de ellos aún esperan juicio. El cuarto sacerdote falleció tras ser declarado incompetente para ser juzgado en 2022.

En total, solo 20 clérigos, o aproximadamente el 26%, identificados en el informe, enfrentaron cargos penales, y tan solo 14 fueron condenados. Una docena de clérigos acusados ​​fueron laicizados o expulsados ​​del estado clerical.

Algunos sobrevivientes fueron preparados antes del abuso.

Un sobreviviente en el informe compartió que fue manipulado antes de ser abusado sexualmente por Monseñor John Allard, quien sirvió en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Cranston en 1981.

El sobreviviente, cuyo nombre no aparece en el informe, afirmó que Allard le brindó atención y afecto físico entre séptimo y octavo grado. Para noveno grado, Allard llevó al joven adolescente a la cama del sacerdote, le quitó la ropa y comenzó a acariciarle el pene.

“Él nunca me pidió un abrazo, nunca me preguntó si quería un abrazo, su comentario siempre fue: ‘Necesitas un abrazo’, y eso es algo que puedo escucharlo decir muy claramente hasta el día de hoy”, dijo la sobreviviente a los funcionarios en 2013.

Aunque una junta de revisión consideró creíble el abuso de la víctima, el entonces obispo de Providence, Thomas Tobin, intervino y solicitó a la poderosa oficina de doctrina del Vaticano que permitiera a Allard jubilarse sin ser destituido del sacerdocio. El Vaticano accedió.

En ocasiones, incluso quienes revisaban los casos de abuso eran también abusadores. En 2021, el sacerdote Francis Santilli recibió una denuncia por abuso sexual infantil tras formar parte de la junta de revisión de la diócesis de Rhode Island. Santilli renunció, pero continuó en el ministerio activo incluso después de recibir nuevas denuncias de abuso en 2014 y 2021. No sería destituido hasta 2022.

“Sólo la Diócesis puede explicar por qué esta acción claramente necesaria tomó tanto tiempo”, dice el informe.

Aún se desconoce el alcance del abuso

Neronha inició la investigación por primera vez en 2019, casi un año después de que un informe del gran jurado de Pensilvania descubriera que más de 1.000 niños habían sido abusados ​​por unos 300 sacerdotes en ese estado desde la década de 1940. El informe de 2018 se considera una de las investigaciones más amplias sobre abuso sexual infantil en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, a diferencia de Pensilvania, la ley de Rhode Island no permite que los informes del gran jurado se hagan públicos, un obstáculo que Neronha ha luchado durante mucho tiempo para cambiar.

En lugar de ello, Neronha tuvo que llegar a un acuerdo con la diócesis para acceder a cientos de miles de registros de abusos que abarcaron décadas.

Mientras que Neronha dijo que la iglesia cooperó, entregando 70 años de lo que se conoció como el «archivo secreto», o archivos que contienen investigaciones internas, registros de acuerdos civiles de casos de abuso sexual, costos de tratamiento y más.

Sin embargo, Neronha dice que el acuerdo “no estuvo exento de límites importantes ni de retrasos”.

“Rechazó repetidamente las solicitudes de mi equipo de entrevistas al personal diocesano responsable de supervisar las investigaciones de la Diócesis y la respuesta a las acusaciones de abuso sexual infantil”, escribió Neronha sobre la diócesis.

Además, es probable que un número desconocido de víctimas falleciera antes de denunciar, mientras que algunos registros eclesiásticos relacionados con posibles sacerdotes abusadores se han perdido o incluso destruido. También es común que las víctimas de abuso sexual infantil tarden décadas en denunciar sus casos.