Tribunal de apelaciones anula condena por abuso sexual de ex ginecólogo de UCLA

Un tribunal de apelaciones de California revocó la condena de un ex ginecólogo del campus de la Universidad de California en Los Ángeles por cargos de abuso sexual.

James Heaps fue sentenciado en 2023 a 11 años de prisión por abusar sexualmente de pacientes. En octubre de 2022, fue declarado culpable de tres cargos de agresión sexual por fraude y dos cargos de penetración sexual de dos pacientes.

El fallo del lunes ordenó la remisión del caso para un nuevo juicio. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California dictaminó que a Heaps se le negó un juicio justo porque su abogado defensor no fue informado de una nota que señalaba la preocupación de que un miembro del jurado no dominaba el inglés para cumplir con sus funciones.

En el fallo de 31 páginas, el panel del tribunal de apelaciones señaló que, aproximadamente una hora después de la sustitución del jurado n.º 15, surgieron dudas sobre si cumplía los requisitos para ser jurado. También indicaron que el presidente del jurado escribió una nota indicando que el jurado n.º 15 no dominaba el inglés lo suficiente como para participar en las deliberaciones.

La universidad recibió casi 700 millones de dólares en pagos por demandas relacionadas con las acusaciones contra Heaps.