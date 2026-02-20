Continúan la búsqueda del origen de la fuga de gas

Los equipos de emergencia siguen investigando durante varios días el origen de una fuga de gas que provocó una explosión en un vecindario de Centreville.

En la zona de Quail Pond Court, donde ocurrió la explosión el domingo por la noche, hay cuatro líneas de gas natural. La corporación Williams Pipeline posee el sistema de transmisión, mientras que Washington Gas opera el sistema de distribución local, explicó un portavoz de Williams.

Washington Gas está investigando una pérdida de presión en un tramo de la tubería en Belle Plains Drive, un proceso que podría tomar 48 horas o más, según detalló el subjefe del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax (FCFRD), Eric Craven.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) lidera la investigación para determinar qué provocó la fuga de gas y la explosión. La agencia analizará factores humanos, el sistema de tuberías y las condiciones operativas del área.

Un portavoz de Williams indicó que la compañía ha aislado su tubería en la zona y está monitoreando el sistema como medida de precaución.

“Seguimos coordinando de cerca con todas las autoridades pertinentes involucradas en la respuesta, incluida la NTSB, que actualmente está a cargo de la investigación y proporcionará actualizaciones y detalles en el momento adecuado”, declaró el portavoz, remitiendo además cualquier consulta adicional a la NTSB.

Photo: Fairfax County Fire & Rescue Department