Sentenciado a 50 años por explotación infantil

Un hombre de Silver Spring, fué sentenciado a una prisión federal por varias décadas tras cometer delitos de abuso sexual infantil.

El Juez de Distrito de los EE. UU., Theodore D. Chuang, sentenció hoy a Chase William Mulligan, de 28 años, a 50 años de prisión, seguidos de 25 años de libertad supervisada, por dos cargos de producción de material de abuso sexual infantil. Los cargos están relacionados con un esquema en el que contactaba a niñas a través de redes sociales y salas de chat en internet para, eventualmente, aplicarles «sextorsión».

Específicamente, a través de este plan, Mulligan coaccionó a al menos 108 niñas —con edades comprendidas entre los 5 y 17 años— para que le enviaran fotografías y videos sexualmente explícitos de sí mismas. Cuando las niñas le decían que ya no querían enviarle imágenes gráficas, Mulligan las amenazaba con publicar las imágenes en línea o con presentarse en sus casas.

Kelly O. Hayes, Fiscal Federal para el Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el Agente Especial a Cargo Jimmy Paul, de la Oficina de Campo de Baltimore del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según se detalla en los documentos judiciales, entre 2019 y diciembre de 2023, Mulligan utilizó numerosas cuentas de Snapchat, Discord, Roblox, Skype, Omegle e Instagram para captar a niñas jóvenes. Convenció a menores residentes en los Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Filipinas, Australia y el Reino Unido para que produjeran y le enviaran imágenes sexualmente explícitas.

Mulligan también ordenó a las menores exponer sus áreas genitales y participar en conductas sexuales. Además, Mulligan coaccionó a varias niñas para que orinaran ante la cámara, se introdujeran objetos en sus genitales y participaran en actos sexuales con perros.

Después de que algunas víctimas informaran a Mulligan que ya no deseaban enviarle imágenes sexualmente explícitas, él amenazaba con publicar las imágenes de forma pública o ir a sus hogares. Mulligan pretendía que las víctimas enviaran más imágenes que mostraran conductas sexuales cada vez más gráficas.

Este caso es parte de Project Safe Childhood (Proyecto Infancia Segura), una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Criminal, Project Safe Childhood moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, arrestar y procesar a individuos que explotan sexualmente a niños, así como para identificar y rescatar a las víctimas.