Protestan contra posible centro de ICE en Hyattsville

Un numeroso grupo de manifestantes salió a las calles de Hyattsville para expresar su rechazo a la posible instalación de una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El congresista demócrata Glenn Ivey, junto a otros funcionarios electos de Maryland, envió esta semana una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, solicitando información detallada sobre el proyecto.

“Cuando agentes de ICE provocan muertes, infunden miedo en las comunidades, separan a hijos de sus padres y ni siquiera se identifican —cubren sus rostros— actúan con una inmunidad preocupante”, declaró a WTOP el residente Charles Askins. “Eso es lo verdaderamente inaceptable, no los inmigrantes”.

Askins fue uno de los participantes en la marcha que recorrió varias cuadras hasta llegar frente al edificio donde se proyecta ubicar la nueva oficina, en Belcrest Road.

En la carta dirigida a las autoridades federales, Ivey expresó que, debido a la inquietud que generan las operaciones de ICE y el posible impacto en el vecindario —a pocos pasos de una iglesia y dentro del mismo edificio que alberga una oficina local de servicios sociales que atiende a niños y familias—, es indispensable conocer con claridad el alcance del plan.

El documento también lleva la firma de los senadores de Maryland Chris Van Hollen y Angela Alsobrooks. En él se solicita información sobre el tamaño de la instalación, sus funciones específicas y si operará como centro de detención con celdas o únicamente como oficina administrativa.

“He visto cómo funcionan esos centros de detención”, afirmó Ivey. “Las condiciones son deplorables. He visto refugios de animales en mejores circunstancias que algunos de esos lugares. No queremos patrullajes itinerantes ni que esto se convierta en lo que ocurrió en Minneapolis”.

Al ser consultado sobre la reciente prohibición de acuerdos 287(g) firmada por el gobernador Wes Moore y sobre la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump continúe reforzando la aplicación de leyes migratorias en el estado, Ivey señaló que “la estrategia de Trump ha sido actuar primero y enfrentar las consecuencias después, hasta que la gente se organiza y responde”.

“Eso fue lo que pasó en Minnesota”, agregó. “Desplegaron alrededor de 3,000 agentes de ICE, una cifra que superaba ampliamente el número de oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis. Pero la comunidad se movilizó y logró que se retiraran”.

Durante la caminata, el congresista estuvo acompañado por otros líderes locales, entre ellos la ejecutiva del condado de Prince George’s, Aisha Braveboy, y el alcalde de Hyattsville, Robert Croslin.