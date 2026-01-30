Trump dice que el espacio aéreo venezolano se reabrirá

El presidente Donald Trump dijo el jueves que le informó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , que abrirá todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela y que los estadounidenses pronto podrán visitarlo.

Trump dijo que dio instrucciones a su secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares estadounidenses para que tomen medidas para abrir el espacio aéreo para los viajes antes del final del día.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir muy pronto a Venezuela y estarán seguros allí”, dijo el presidente republicano.

El gobierno de Venezuela no hizo comentarios de inmediato.

Durante una reunión del Gabinete, el presidente Trump dice que está ordenando a Estados Unidos reabrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela.

Mientras el Departamento de Estado continuó advirtiendo a los estadounidenses que no viajen a Venezuela, al menos una aerolínea estadounidense anunció su intención de reanudar pronto los vuelos directos entre los países.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela cuando, en 2019, suspendió los vuelos entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. La aerolínea anunció el jueves que compartirá más detalles sobre el regreso de sus vuelos en los próximos meses, mientras trabaja con las autoridades federales en las evaluaciones de seguridad y los permisos necesarios.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines, en un comunicado. “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

Antes de la desintegración de Venezuela a mediados de la década de 2010, no era raro que los venezolanos hicieran viajes de placer de fin de semana a Miami. Las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar a Venezuela antes de que el Departamento de Seguridad Nacional ordenara en 2019 una suspensión indefinida, argumentando que las condiciones en Venezuela amenazaban la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y la tripulación.

A principios de esta semana, la administración de Trump notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que se encontraba clausurada, mientras explora la posibilidad de restablecer las relaciones con el país tras la redada militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro . En un aviso a los legisladores, fechado el lunes y obtenido por The Associated Press, el Departamento de Estado indicó que enviaría un contingente regular y creciente de personal temporal para realizar funciones diplomáticas selectas.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países colapsaron en 2019.

Aunque Trump sugirió que los estadounidenses estarán seguros en Venezuela, su Departamento de Estado mantuvo vigente su advertencia de viaje de más alto nivel: “No viajar”, ​​una advertencia de un alto riesgo de detención injusta, tortura, secuestro y más.

El departamento no respondió de inmediato a un mensaje preguntando si cambiaría esa advertencia.

En noviembre, mientras Trump aumentaba la presión sobre Maduro, el presidente estadounidense dijo que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

La Administración Federal de Aviación, que tiene jurisdicción general sobre los Estados Unidos y sus territorios, advirtió a los pilotos que tengan cuidado al volar alrededor de Venezuela debido a la creciente actividad militar.

Después de esa advertencia de la FAA, las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela.

La FAA emitió una advertencia similar de 60 días en enero, instando a los operadores de aeronaves estadounidenses a «tener precaución» al sobrevolar el Océano Pacífico oriental cerca de México, Centroamérica y partes de Sudamérica. La advertencia se emitió tras la captura de Maduro, pero mientras Estados Unidos amenazaba con continuar los ataques militares contra supuestos barcos narcotraficantes en la zona.

La FAA dijo el jueves que estaba levantando cuatro Avisos a los Aviadores (NOTAM) para la región que, según dijo, fueron «emitidos como medidas de precaución y ya no son necesarios».

“La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad”, dijo la FAA en un comunicado, “y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela”.