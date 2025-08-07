La administración Trump sanciona a un rapero mexicano por acusaciones de vínculos con cárteles

El gobierno de Trump dijo el miércoles que sancionará al músico mexicano Ricardo Hernández, conocido como “El Makabelico”, por acusaciones de que el artista estaba lavando dinero para un cártel de la droga.

La medida llega después de que el gobierno retirara las visas a algunos de los músicos más famosos de México, apuntando a aquellos cuyos géneros a menudo exploran temas relacionados con los cárteles.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Hernández, un músico al que llaman «narco-rapero», de estar asociado con el Cártel del Noreste (CDN), una evolución del antiguo Cártel de los Zetas. Según el departamento, blanqueó dinero para el grupo criminal mediante conciertos y eventos. El CDN es uno de varios grupos del crimen organizado latinoamericanos que la administración Trump ha designado como organización terrorista extranjera.

La administración alega que el 50% de las regalías de Hernández en las plataformas de streaming van directamente al cártel, lo que lleva a que lo sancionen junto con los líderes del cártel por acusaciones de que actuó para o en nombre del grupo criminal.

Hernández no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“CDN depende de estas fuentes alternativas de ingresos y métodos de lavado de dinero para impulsar su actividad criminal, diversificando sus ingresos más allá de actividades delictivas como el narcotráfico, el tráfico de personas y la extorsión”, escribió el Departamento del Tesoro en un comunicado de prensa.

Las sanciones bloquearían las propiedades del rapero en Estados Unidos y congelarían las transacciones financieras con cualquier negocio propiedad de los sancionados, y amenazarían con sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que hagan negocios con ellos.

Hernández, cuyo nombre artístico es un juego de palabras relacionadas con los cárteles, interpreta sus canciones usando un pasamontañas negro y a menudo canta canciones relacionadas con los grupos criminales, haciendo referencia a la vida callejera, los estilos de vida de los cárteles y las realidades que se enfrentan en las zonas dominadas por los cárteles.

En los últimos años, artistas jóvenes como Peso Pluma han llevado los géneros mexicanos al foco internacional al mezclar ritmos tradicionales con trap y otros estilos, compitiendo con estrellas globales como Taylor Swift y Bad Bunny en las plataformas de streaming.

Los géneros, principalmente los narcocorridos, también se han convertido en el centro de la controversia porque varios artistas cantan sobre los cárteles y la narcocultura asociada a ellos. Algunas canciones idealizan a los criminales, mientras que otras hablan de la dura realidad de los jóvenes que viven en zonas controladas por los cárteles, similar a la música rap en Estados Unidos.

La música ha alimentado durante mucho tiempo un debate sobre la delgada línea entre la expresión artística y la censura, ya que varios estados mexicanos han prohibido anteriormente las interpretaciones de ciertos géneros.

En los últimos meses, la administración Trump ha revocado las visas de diversos artistas relacionados con el género. En mayo, la famosa banda norteña mexicana Grupo Firme, que ha tomado medidas para distanciarse de la temática de cárteles del género, anunció que tendría que cancelar un próximo concierto en California debido a la suspensión de sus visas.

En abril, el gobierno dijo que revocaría las visas de la banda Alegres de Barranco después de que mostraron la cara de un jefe de un cártel detrás de ellos en un concierto, lo que provocó una controversia e incluso investigaciones criminales en México.