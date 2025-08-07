Un sargento del ejército disparó a cinco soldados antes de ser abordado y arrestado

Un sargento disparó a cinco soldados el miércoles en una de las bases militares más grandes del país antes de ser rápidamente abordado por otras tropas de Fort Stewart, lo que obligó a un breve confinamiento, dijeron las autoridades.

Hubo pocos detalles disponibles de inmediato sobre lo que provocó el tiroteo, pero las autoridades dijeron que el tirador fue el sargento Quornelius Radford, de 28 años, quien utilizó una pistola personal, no un arma de fuego militar.

Radford abrió fuego en el lugar donde trabajaba, pero las autoridades no especularon sobre el motivo, dijeron las autoridades.

Los soldados heridos se encuentran estables y se espera su recuperación, declaró el general de brigada John Lubas. Los soldados que detuvieron a Radford contribuyeron a su arresto, añadió Lubas, comandante de la 3.ª División de Infantería.

“Estos soldados, sin duda, evitaron más bajas o heridos”, afirmó.

Este último acto de violencia en una instalación militar estadounidense —sitio que se supone está entre los más seguros del país— volvió a suscitar inquietudes sobre la seguridad dentro de las propias paredes de las fuerzas armadas.

El Ejército afirmó estar investigando el tiroteo. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como la magnitud de las lesiones y el motivo del tirador.

Los heridos fueron trasladados al hospital y tres fueron sometidos a cirugía, dijeron las autoridades.

Un número de teléfono que figuraba a nombre de Radford en los registros públicos sonó sin obtener respuesta.

Los registros del ejército entregados a The Associated Press muestran que Radford se alistó en enero de 2018. Trabajó como sargento de suministros y no ha sido desplegado.

Radford compareció ante una audiencia el 20 de agosto en Hinesville, un pequeño pueblo cercano a la base, acusado de conducir bajo la influencia del alcohol y de pasarse un semáforo en rojo poco después de la 1:00 a. m. del 18 de mayo, según una citación y un expediente judicial. Se le realizó un análisis de sangre y fue puesto en libertad bajo fianza de 1818 dólares, según los documentos.

El abogado Sneh Patel representa a Radford en el caso de tráfico, pero no en el tiroteo, según declaró el miércoles en un correo electrónico. Invocó el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente al negarse a comentar sobre sus conversaciones con Radford.

La policía fue enviada al complejo del Equipo de Combate de la 2.a Brigada Blindada poco antes de las 11 a. m. El tirador fue arrestado a las 11:35 a. m., dijeron las autoridades.

El confinamiento duró aproximadamente una hora. Tras su levantamiento, los vehículos comenzaron a circular por el control de seguridad habitual en la puerta principal del fuerte.

El 2.º Equipo de Combate de la Brigada Blindada del Ejército se creó en 2016 cuando el servicio incorporó más de 200 vehículos a una unidad de infantería de aproximadamente 4200 soldados. También conocida como la «Brigada Espartana», el Ejército la ha calificado como su «fuerza de combate terrestre más moderna».

Ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Savannah, Fort Stewart es el puesto militar más grande al este del río Misisipi en superficie. Alberga a miles de soldados asignados a la 3.ª División de Infantería del Ejército y a sus familiares.

El presidente Donald Trump calificó al tirador de “persona horrible” en comentarios a los periodistas en la Casa Blanca.

El FBI estuvo en el fuerte para ayudar a investigar, dijo el subdirector Dan Bongino.

Entre los actos de violencia más letales en bases militares estadounidenses se encuentra un ataque de 2009. Un psiquiatra del ejército estadounidense mató a 13 personas en un tiroteo que dejó más de 30 heridos en Fort Hood, una instalación militar en Texas.

En 2013 , un contratista de defensa y exreservista de la Marina mató a 12 personas en el Astillero Naval de Washington. Posteriormente, murió en un tiroteo con la policía.

En 2014 , un soldado abrió fuego contra sus compañeros de servicio en Fort Hood, matando a tres personas e hiriendo a más de una docena antes de que el pistolero se suicidara.

En 2019 , un estudiante de aviación abrió fuego en un aula de la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, matando a tres personas e hiriendo a otra docena, incluidos dos agentes del sheriff. Apenas unos días antes, un marinero de la Marina estadounidense mató a tiros a dos personas antes de suicidarse en Pearl Harbor, la estación naval de Hawái.