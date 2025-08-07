España opta por aviones europeos en vez de los F-35 estadounidenses

España decidió abandonar la compra de aviones de combate F-35 fabricados en Estados Unidos y optará por aparatos de fabricación europea, informó el ministerio de Defensa este miércoles, confirmando una información publicada en el diario El País.

La decisión se produce tras la tensión entre Madrid y Washington por la negativa de España a aumentar el gasto en defensa hasta el 5,0% del PIB, tal y como exigía el presidente estadounidense, Donald Trump, a los aliados de la OTAN.

El País informó el miércoles, citando fuentes gubernamentales anónimas, que el Gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez abandonó los planes de compra de los aviones F-35 y que estudiaría alternativas europeas.

El Gobierno español había destinado 6.250 millones de euros (7.250 millones de dólares) en su presupuesto para 2023 a la compra de nuevos aviones de combate.

La publicación británica especializada en defensa Janes informó en su momento que España estaba considerando la compra de hasta 50 unidades del F-35, según el diario.

Los F-35 son fabricados por el gigante aeroespacial estadounidense Lockheed Martin.

Un comunicado del ministerio de Defensa señaló a AFP que las preferencias españolas se centran en el Eurofighter, de fabricación europea, y en los aviones de combate del proyecto European Future Combat Air System (FCAS), cuyos principales socios industriales son Dassault Aviation y Airbus.

Sánchez anunció a principios de este año planes para aumentar el gasto en defensa este año con el fin de cumplir el objetivo de la OTAN del 2,0% del PIB fijado para 2024.

Sin embargo, posteriormente se negó a aumentar el gasto a largo plazo hasta el 5,0 %, lo que llevó a Trump a amenazar a España con aranceles adicionales.