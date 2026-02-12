James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, murió a los 48 años

James Van Der Beek, un galán que protagonizó dramas sobre la transición a la adultez en los albores del nuevo milenio, saltando a la fama interpretando al personaje principal en “Dawson’s Creek” y años después burlándose de su propia imagen de atractivo, falleció. Tenía 48 años.

Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán —declaró la familia del actor en un comunicado publicado en Instagram—. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

Van Der Beek reveló en 2024 que estaba siendo tratado por cáncer colorrectal.

Van Der Beek hizo una aparición sorpresa en video en septiembre en un evento benéfico de reunión de “Dawson’s Creek” en la ciudad de Nueva York después de haber abandonado previamente debido a una enfermedad.

Apareció proyectado en el escenario del Teatro Richard Rodgers durante una lectura en vivo del episodio piloto del programa a beneficio de F Cancer y Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario.

“Gracias a cada una de las personas aquí presentes”, dijo Van Der Beek.

Siempre ligado a ‘Dawson’s Creek’

Van Der Beek, un ex actor de teatro, protagonizaría la película «Varsity Blues» y en la televisión «CSI: Cyber» como el agente especial del FBI Elijah Mundo, pero siempre estuvo conectado con «Dawson’s Creek», que se emitió entre 1998 y 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos del instituto mientras aprendían sobre el amor, forjaban amistades auténticas y encontraban su camino en la vida. Van Der Beek, que entonces tenía 20 años, interpretó a Dawson Leery, de 15, quien aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

Con «I Don’t Want To Wait» de Paula Cole como su melancólico tema principal, «Dawson’s Creek» ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con su diálogo hiperarticulado y su franca conversación sobre la sexualidad. Y convirtió en famosos a Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

“Si bien el legado de James siempre perdurará, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo”, escribió Sarah Michelle Gellar a su viuda en Instagram. Katharine McPhee Foster añadió: “Esta es una noticia devastadora”. Otras personas que publicaron mensajes de duelo fueron Jenna Dewan y Olivia Munn.

La serie causó revuelo cuando uno de los adolescentes tuvo una aventura subida de tono con un profesor veinte años mayor y cuando el personaje de Holmes trepó por la ventana del dormitorio de Dawson y se acurrucaron juntos. Series más subidas de tono como «Euphoria» y «Sex Education» tienen una deuda con «Dawson’s Creek».

A veces, Van Der Beek tuvo dificultades para salir de la sombra del programa, pero finalmente terminó satirizándose a sí mismo, como en los videos de Funny Or Die y en el video musical «Blow» de Kesha, que incluía su batalla con pistolas láser con la estrella del pop en un club nocturno y unicornios muertos.

“Es difícil competir con algo que fue un fenómeno cultural como ‘Dawson’s Creek’”, declaró a Vulture en 2013. “Se mantuvo en cartelera durante muchísimo tiempo. Son muchas horas interpretando a un mismo personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”.

Un GIF popular y ‘Varsity Blues’

Más de una década después de que el programa dejara de emitirse, una escena al final de la tercera temporada se convirtió en un GIF. Dawson observaba cómo su alma gemela se embarcaba en una aventura amorosa con su mejor amigo y rompió a llorar.

“No estaba en el guion que tuviera que llorar; fue simplemente una de esas cosas mágicas que ocurren en la escena”, declaró Van Der Beek a Vanity Fair. Parecía exasperado cuando declaró a Los Angeles Times: “De repente, seis años de trabajo se redujeron a un clip de siete segundos en bucle”. (El propio Van Der Beek recreó el GIF en 2011 para Funny or Die y le dio una segunda vida).

Mientras todavía estaba en “Dawson’s Creek”, Van Der Beek presentó “Saturday Night Live” (el invitado musical fue Everlast) y consiguió un papel importante en “Varsity Blues”, interpretando a un mariscal de campo suplente de secundaria que salta a la brecha cuando la estrella sufre una lesión.

El personaje de Van Der Beek, Mox, resulta no ser un fanático del fútbol, ​​prefiere leer a Kurt Vonnegut y anhela una educación universitaria que le permita escapar de la mentalidad deportista de su ciudad de Texas.

«No quiero tu vida», grita en un momento dado. El crítico Roger Ebert lo calificó de «convincente y simpático».

Después de ‘Dawson’s Creek’

Algunos de sus proyectos después de «Dawson’s Creek» incluyeron cocrear e interpretar a Wesley «Diplo» Pentz, un productor musical aburrido pero agradable en la sátira falso documental sobre Viceland, «¿Qué haría Diplo?». En 2019, llegó a las semifinales de «Dancing with the Stars» de ABC e interpretó a un exnovio calvo y fuera de forma en «How I Met Your Mother».

“Cuanto más te burlas de ti mismo y no intentas buscar ningún tipo de respeto, más parece que la gente te respeta”, le dijo a Vanity Fair en 2011. “Siempre he sido un payaso atrapado en el cuerpo de un protagonista”.

Entre 2003 y 2013, apareció en series como «Criminal Minds», «One Tree Hill» y «How I Met Your Mother». Se interpretó a sí mismo con una intensidad excéntrica en el drama de ABC protagonizado por Krysten Ritter, «Don’t Trust the B— in Apartment 23», y en el efímero spin-off de «CSI», «CSI: Cyber», y en «Friends With Better Lives» de CBS.

También apareció en películas como la comedia de Kevin Smith de 2001, «Jay y Bob el Silencioso Contraatacan», y su secuela de 2019, «Jay y Bob el Silencioso Reboot». Estuvo en la adaptación de Bret Easton Ellis de «Las reglas de la atracción» en 2002 junto a Jessica Biel y Kate Bosworth.

En 2025, fue desenmascarado como Griffin en «The Masked Singer», después de cantar una versión de «Take Me Home, Country Roads» de John Denver y «I Had Some Help» de Post Malone y Morgan Wallen.

Primeros años de vida como niño de teatro

Van Der Beek, criado en Cheshire, Connecticut, empezó a actuar a los 13 años tras sufrir una conmoción cerebral jugando al fútbol americano que le impidió jugar durante un año. Consiguió el papel de Danny Zuko en la producción escolar de «Grease».

Se quedó en el teatro y en 1994 a los 16 años consiguió un papel fuera de Broadway en “Finding the Sun”, del ganador del premio Pulitzer Edward Albee y uno de los hijos en una reposición de “Shenandoah” en la prestigiosa Goodspeed Opera House de su estado natal.

Obtuvo una beca para la Universidad Drew de Nueva Jersey, pero abandonó los estudios prematuramente cuando fue elegido para participar en «Dawson’s Creek». En 2024, regresó al campus para aceptar un título honorífico por su «servicio desinteresado y su compromiso ejemplar con la misión de Drew», según informó la universidad.

La presidenta de la Universidad Drew, Hilary Link, dio la bienvenida a Van Der Beek con una cita popular de su personaje de «Dawson’s Creek»: «El límite es fugaz», dijo, «pero el corazón perdura para siempre. Así que esta mañana, rendimos homenaje a ese corazón».

Le sobreviven su esposa, Kimberly, y seis hijos, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.