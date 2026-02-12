Varios agentes de ICE fueron arrestados en los últimos meses, lo que muestra riesgo de mala conducta

Los investigadores afirmaron que un agente de inmigración se salió con la suya tras agredir físicamente a su novia durante años. Otro admitió haber abusado sexualmente repetidamente de una mujer bajo su custodia. Un tercero está acusado de aceptar sobornos para anular las órdenes de detención de personas que buscaban deportación.

Al menos dos docenas de empleados y contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han sido acusados ​​de delitos desde 2020, y sus irregularidades documentadas incluyen patrones de abuso físico y sexual, corrupción y otros abusos de autoridad, según una revisión de The Associated Press .

Si bien la mayoría de los casos ocurrieron antes de que el Congreso votara el año pasado para darle a ICE 75 mil millones de dólares para contratar más agentes y detener a más personas, los expertos dicen que este tipo de delitos podrían acelerarse dado el gran volumen de nuevos empleados y su empoderamiento para usar tácticas agresivas para arrestar y deportar personas.

La administración Trump ha envalentonado a los agentes argumentando que gozan de «inmunidad absoluta» por sus actos de servicio y debilitando la supervisión. Un juez sugirió recientemente que el ICE estaba desarrollando una preocupante cultura de ilegalidad, mientras que expertos han cuestionado si los solicitantes de empleo reciben suficiente investigación y capacitación.

“Una vez que una persona es contratada, incorporada, pasa por la capacitación y no es la persona adecuada, es difícil deshacerse de ella y habrá un precio que pagar más adelante para todos”, dijo Gil Kerlikowske, quien se desempeñó como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de 2014 a 2017.

Casi todas las agencias del orden público se enfrentan a empleados mal empleados, y los delitos relacionados con la violencia doméstica y el abuso de sustancias son problemas arraigados en este campo. Sin embargo, el rápido crecimiento del ICE y su misión de deportar a millones de personas no tienen precedentes, y la revisión de AP concluyó que el inmenso poder que ejercen los agentes sobre las poblaciones vulnerables puede conducir a abusos.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que las irregularidades no eran generalizadas en la agencia y que el ICE se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta de sus empleados. Añadió que la mayoría de los nuevos empleados ya habían trabajado para otras agencias del orden público y que sus antecedentes fueron investigados exhaustivamente.

“Estados Unidos puede estar orgulloso del profesionalismo que nuestros oficiales aportan al trabajo día tras día”, dijo.

La mala conducta del ICE podría convertirse en un «fenómeno nacional»

ICE anunció el mes pasado que había más que duplicado su tamaño a 22.000 empleados en menos de un año.

Kerlikowske afirmó que los agentes del ICE son particularmente vulnerables al uso innecesario de la fuerza, dado que a menudo realizan operativos de control en público mientras se enfrentan a protestas. Dado que el número de detenidos del ICE casi se ha duplicado desde el año pasado, alcanzando los 70,000, los empleados y contratistas responsables de supervisarlos también enfrentan condiciones difíciles que pueden generar más oportunidades de mala conducta.

La Patrulla Fronteriza duplicó su número a más de 20,000 agentes entre 2004 y 2011, seis años más de lo que tardó el ICE. Se vio afectada por una ola de corrupción, abusos y otras faltas de conducta por parte de algunos de los nuevos empleados. Kerlikowske recordó casos de agentes que aceptaron sobornos para permitir la entrada a Estados Unidos de vehículos cargados de drogas o que se involucraron en la trata de personas.

Él y otros dicen que ICE está preparado para enfrentar problemas similares que probablemente serán de mayor alcance, con menos supervisión y responsabilidad.

¿Tienes algún dato noticioso? Contacte al equipo de investigación global de AP en investigative@ap.org . Para comunicaciones seguras y confidenciales, utilice la aplicación gratuita Signal: +1 (202) 281-8604.

“En el caso anterior, la corrupción, el abuso y la mala conducta se limitaban en gran medida a la frontera y a las interacciones con inmigrantes y residentes de los estados fronterizos. Con ICE, esto se convertirá en un fenómeno nacional, ya que atrae a tantas personas atraídas por esta misión”, declaró David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, un centro de estudios libertario.

Bier, quien ha ayudado a dar a conocer algunos de los arrestos recientes y otras presuntas faltas de conducta por parte de agentes de ICE, dijo que le ha sorprendido la «notable variedad de diferentes delitos y cargos que hemos visto».

La revisión de AP examinó los registros públicos de casos de empleados y contratistas del ICE arrestados desde 2020, incluyendo al menos 17 condenados y otros seis en espera de juicio. Nueve fueron acusados ​​en el último año, incluyendo un agente citado el mes pasado por agredir a un manifestante cerca de Chicago mientras estaba fuera de servicio.

Algunos de los delitos más graves fueron cometidos por empleados y supervisores veteranos del ICE, en lugar de novatos.

Si bien los funcionarios federales han justificado la agresión del ICE, el comportamiento de los agentes está siendo objeto de escrutinio por parte de observadores y fiscales con celulares en jurisdicciones de mayoría demócrata. Las agencias locales investigan los tiroteos fatales del mes pasado en Minneapolis contra los manifestantes Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales, así como el asesinato de Keith Porter a manos de un agente del ICE fuera de servicio en Los Ángeles en Nochevieja.

Los arrestos han aparecido en los titulares locales

En todo el país, los casos han atraído titulares no deseados para ICE, que ha gastado millones de dólares en publicitar los antecedentes penales de aquellos que arresta como «los peores de los peores».

Entre ellos:

__ El supervisor adjunto de la oficina de campo del ICE en Cincinnati, Samuel Saxon, un veterano de 20 años del ICE, ha estado encarcelado desde su arresto en diciembre por cargos de intento de estrangular a su novia.

Saxon había abusado de la mujer durante años, fracturándole la cadera y la nariz, y causándole una hemorragia interna, según dictaminó un juez en un fallo que ordenó su detención preventiva. «El acusado es una persona volátil y violenta», escribió el juez sobre Saxon, cuyos abogados no respondieron a un mensaje en busca de comentarios. El ICE indicó que se le considera ausente sin permiso.

«Soy del ICE, muchachos», dijo un auditor de elegibilidad laboral del ICE a la policía en Minnesota en noviembre, cuando fue arrestado en una operación encubierta cuando se encontraba con una persona que creía que era una prostituta de 17 años. Alexander Back, de 41 años, se declaró inocente de intento de seducción a una menor. El ICE informó que Back se encuentra bajo licencia administrativa mientras la agencia investiga.

—Cuando agentes en un suburbio de Chicago encontraron a un hombre desmayado en un coche accidentado en octubre, se sorprendieron al descubrir que el conductor era un agente del ICE que acababa de terminar su turno en un centro de detención y que portaba su arma de fuego oficial en el vehículo. Arrestaron a Guillermo Díaz-Torres por conducir bajo la influencia del alcohol. Se declaró inocente y se le impuso una sanción administrativa en espera de una investigación.

Después de que un agente del ICE en Florida fuera detenido por conducir ebrio con sus dos hijos en el coche en agosto, intentó eludir los cargos alegando su servicio policial y militar. Al no lograrlo, exigió saber si uno de los agentes que lo arrestaron era haitiano y amenazó con verificar su estatus migratorio, según muestra el video de la cámara corporal.

«Lo investigaré tan pronto como salga de aquí y si no es legítimo, oh, se irá de regreso a Haití», advirtió Scott Deiseroth durante el arresto.

Deiseroth, quien fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, se encuentra en licencia administrativa a la espera del resultado de una investigación interna. «Hizo algo estúpido. Lo reconoció», declaró su abogado, Michael Catalano. «Está muy arrepentido de todo lo ocurrido».

Varios casos involucran fuerza y ​​abuso

La revisión de AP encontró un patrón de cargos que involucraban a empleados y contratistas de ICE que maltrataron a personas vulnerables bajo su cuidado.

Un exalto funcionario de un centro contratado por el ICE en Texas fue sentenciado a libertad condicional el 4 de febrero tras reconocer que agarró por el cuello a un detenido esposado y lo estrelló contra la pared el año pasado. La fiscalía había rebajado el cargo de delito grave a delito menor.

En diciembre, un contratista del ICE se declaró culpable de abusar sexualmente de un detenido en un centro de detención de Luisiana. La fiscalía declaró que el hombre tuvo encuentros sexuales con una nicaragüense durante cinco meses en 2025, mientras instruía a otros detenidos para que actuaran como vigías.

En las afueras de Chicago, un agente del ICE fuera de servicio fue acusado de agresión menor por arrojar al suelo a un manifestante de 68 años que lo filmaba en una gasolinera en diciembre. McLaughlin afirmó que el agente actuó en defensa propia.

Otros cargos citaron corrupción

Otro patrón que surgió en la revisión de AP involucró a funcionarios de ICE acusados ​​de abusar de su poder para obtener ganancias financieras.

Un oficial de deportación de ICE en Houston fue acusado el verano pasado por cargos de haber aceptado repetidamente sobornos en efectivo de agentes de fianzas a cambio de retirar las órdenes de detención que ICE había impuesto a sus clientes para deportarlos.

El ICE declaró que el agente fue suspendido indefinidamente en mayo de 2024, antes de ser arrestado un año después. Se declaró inocente de siete cargos de aceptación de sobornos y fue puesto en libertad a la espera de juicio.

La fiscalía afirma que un exsupervisor de la oficina de ICE en la ciudad de Nueva York proporcionó información confidencial sobre el estatus migratorio de personas a conocidos y realizó un arresto a cambio de regalos y otras ganancias. Fue arrestado en noviembre de 2024, se declaró inocente y está a la espera de juicio.

El año pasado, dos investigadores del ICE con base en Utah fueron sentenciados a prisión por un plan mediante el cual ganaron cientos de miles de dólares robando drogas sintéticas conocidas como “sales de baño” de la custodia del gobierno y vendiéndolas a través de informantes del gobierno.

Los funcionarios de ICE usaron placas para intentar evitar consecuencias

Los delitos a menudo incluían el uso de recursos y credenciales de ICE para tratar de evitar el arresto o recibir un trato favorable.

En 2022, el supervisor de ICE Koby Williams fue arrestado en una operación encubierta por la policía en Othello, Washington, mientras se dirigía a una habitación de hotel para encontrarse con quien creía que era una niña de 13 años a quien había acordado pagar por sexo.

Williams conducía su vehículo oficial, lleno de dinero en efectivo, alcohol, pastillas y Viagra, y portaba su placa de ICE y un arma de fuego oficial cargada. El veterano de 22 años de ICE ofreció una justificación que resultó ser falsa: que estaba allí para «rescatar» a la niña como parte de una investigación de trata de personas. Williams cumple condena por lo que la fiscalía calificó de «reprobable» abuso de poder.

“Con el deber de proteger y servir”, escribieron, “el acusado trató de explotar y victimizar”.