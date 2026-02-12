Reclamos de transparencia y límites a ICE: las claves del posible cierre del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría entrar en cierre a partir del viernes si continúa en el Congreso el bloqueo demócrata a su financiación, que amenaza con poner en vilo el futuro de los operativos migratorios que dependen de esta cartera.

El Partido Demócrata exige mayor transparencia en las redadas migratorias que el presidente, Donald Trump, ha puesto en marcha desde su regreso al poder para detener y deportar a migrantes indocumentados, y que ya se han saldado con dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Pero la oposición de los demócratas no es el único obstáculo para extender o aprobar la financiación del DHS, la bancada republicana también vive un cisma entre su línea más dura y el ala moderada que amenaza el futuro del acuerdo.

De momento, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respalda un proyecto de ley de financiamiento anual, mientras el líder de la mayoría de ese partido en el Senado, John Thune, planea avanzar con una medida provisional.

¿Cómo afectaría un cierre al ICE?

El DHS ha asignado en los últimos años unos 10.000 millones de dólares anuales al ICE para su funcionamiento, esta es la partida que el Congreso está bloqueando actualmente.

Sin embargo, el ICE posee un cojín complementario gracias a la ley ‘One Big Beautiful Bill’ (Gran y hermosa ley) aprobada el año pasado, que otorgó a la agencia migratoria un fondo suplementario de 75.000 millones de dólares.

En caso de cierre del DHS, las acciones del ICE no se detendrían por completo, sino que podrían mantenerse gracias al dinero que contempla esa ley hasta que se agotase el fondo.

¿Qué piden los demócratas?

El voto favorable de los demócratas, o al menos de algunos de sus miembros, es necesario para aprobar la financiación del DHS. A pesar de que los republicanos ostentan una mayoría en ambas cámaras, en el Senado poseen 53 de los 60 votos exigidos para que este tipo de medidas salgan adelante.

Para dar luz verde a los presupuestos del DHS, el Partido Demócrata pide que se prohíba a los agentes del ICE entrar en hogares sin una orden judicial, exigirles que estén claramente identificados y no usen máscaras durante las redadas o el uso de cámaras corporales para que sus actos queden registrados.

Además, reclaman el fin del perfilado racial, deteniendo a personas únicamente por su apariencia física o raza, y limitar los arrestos en la vía pública o en lugares sensibles como escuelas o iglesias.

La representante demócrata Rosa DeLauro presentó este miércoles un proyecto de ley para financiar completamente todas las agencias DHS, excepto el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina del Secretario.

¿Por qué hay disensión entre los republicanos?

El ala moderada del Partido Republicano se ha mostrado abierta a algunas de las reformas propuestas por los demócratas, como el uso de las cámaras personales, pero la parte más radical de la formación las ha tachado de «poco realistas y poco serias».

Thune insiste en avanzar con una medida provisional para garantizar las operaciones migratorias, mientras que Johnson sostiene que esa postura es una concesión a los demócratas, y aboga en su lugar por seguir adelante con una propuesta de financiación anual para el DHS que ya ha sido aprobada en la Cámara.

En caso de que se imponga la propuesta provisional, varios republicanos han expresado su deseo de que dure hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre.

¿Qué ocurre si cierra el DHS?

El Congreso aprobó la semana pasada la ley presupuestaria que permitió la reactivación del Gobierno Federal tras un fin de semana de cierre, pero solo encontró consenso en extender los fondos del DHS hasta este viernes.

En caso de que el bloqueo se mantenga pasada esa fecha, el departamento entraría en un cierre indefinido hasta que se alcanzara un acuerdo.

No obstante, los servicios esenciales, como el personal de la Patrulla Fronteriza, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos y servicios de emergencia seguirían en activo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también suele permanecer abierto puesto que opera con las tarifas que los usuarios pagan por sus trámites.