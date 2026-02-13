Muriel advierte sobre un inminente ciclo presupuestario difícil

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, describió esta semana la posibilidad de tomar decisiones difíciles en el futuro, mientras la ciudad trabaja en su plan de gastos para el año fiscal 2027, el último como líder del Distrito.

Durante una sesión matutina con los miembros del consejo el martes, Bowser y otros líderes de la ciudad dijeron que si bien los ingresos han sido modestos, los costos están aumentando.

Mantener todos los servicios y programas vigentes este año en el presupuesto del próximo año requeriría un aumento de ingresos de $1.1 mil millones, según el administrador municipal Kevin Donahue. Sin embargo, según documentos municipales, el crecimiento de los ingresos es moderado. Se proyecta que en el año fiscal 2027, los ingresos aumentarán en $9.6 millones.

Y si el presidente Donald Trump firma una medida aprobada por el Congreso , impidiendo que Washington D. C. se retire de los recortes de impuestos de la administración Trump, cientos de millones más podrían estar en juego.

“Elaboré presupuestos durante la recesión”, dijo Donahue. “Esto es tan difícil como cualquier cosa que hicimos durante la recesión”.

Se proyecta un aumento en los costos de todo tipo, incluyendo el gasto en horas extras de las agencias, las contribuciones a WMATA y Medicaid, y los costos de cuidado infantil. Dado que algunos fondos únicos están a punto de expirar, hay $700 millones en programas financiados en el plan fiscal 2026 que no están financiados en el plan fiscal 2027.

Se espera que la propuesta de presupuesto de Bowser se presente esta primavera, y ella dijo que es difícil saber exactamente qué programas y servicios podrían reducirse o recortarse.

“La mejor manera de responder es mirar nuestro presupuesto general tal como lo haría con el presupuesto de su propio hogar, y las áreas donde hay el mayor gasto y los tipos de programas más costosos son los que tienen más probabilidades de sufrir disminuciones”, dijo Bowser a WTOP.

Durante la presentación a principios de esta semana, Bowser y otros jefes de agencias destacaron ejemplos de programas que podrían ser vulnerables.

En primer lugar, el programa municipal de subsidios para el cuidado infantil, que ofrece a las familias elegibles apoyo con pagos para el cuidado infantil, presenta un déficit de $32 millones, según Antoinette Mitchell, superintendente estatal de educación de D.C. Este déficit podría aumentar a $42 millones sin cambios.

Hay 7,380 niños en el programa y casi 300 proveedores. Una idea podría resultar en pagar a los proveedores la misma tarifa, en lugar de tres tarifas diferentes. Usar una lista de espera, dijo Mitchell, permitiría a la ciudad limitar la matrícula.

Hay muchos programas, dijo Bowser, que son representativos de algunos de los temas que abordaremos en esta formulación presupuestaria: mayor demanda, mayor costo, lo que equivale a un mayor costo total del programa. Por lo tanto, la pregunta para todos los responsables del presupuesto es: ¿qué hacer con eso cuando la demanda, el costo y la inflación superan la capacidad de pago?

Wayne Turnage, vicealcalde de salud y servicios humanos de Washington D. C., afirmó que los cambios en la elegibilidad para los programas que ofrecen atención médica a residentes de bajos ingresos han generado algunos ahorros. Sin embargo, Donahue señaló que «una presión inflacionaria del 2% o 3% en la atención médica, debido a que el gasto base es tan alto, se traduce en ocasiones en una presión de gasto de entre 10 y 100 millones de dólares».

Mientras Bowser propone el presupuesto de la ciudad, la aprobación final depende del Consejo de DC.

En las próximas semanas, Bowser declaró: «Mi mayor preocupación es que todos los responsables políticos se tomen en serio nuestra decisión. No basta con decir: ‘Quiero más, quiero más, quiero más’, sin una estrategia que lo financie».