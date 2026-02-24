Los casos de sarampión se disparan en todo el país

Estados Unidos está registrando casi 1.000 casos de sarampión en los primeros dos meses de 2026, un aumento récord que ha alarmado a los proveedores de atención médica.

Hasta el lunes, se habían reportado más de 980 casos en 26 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esto representa más de cuatro veces el número total de casos de sarampión registrados en todo 2025.

Virginia ha registrado 10 casos, incluidos seis en niños de 0 a 4 años.

En Maryland, las autoridades sanitarias han informado de varios posibles lugares de exposición después de que personas con casos confirmados de sarampión viajaran por el estado en enero y febrero. Ninguno de estos casos está relacionado, y Maryland no ha registrado ningún caso confirmado de sarampión desde marzo de 2025.

Jennifer Walsh, profesora adjunta de la Escuela de Enfermería de la Universidad George Washington, dijo a WTOP que lo que “asusta a los proveedores pediátricos es lo increíblemente contagioso y devastador que puede ser el sarampión”.

Walsh dijo que las personas no vacunadas tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad.

«Si no estás vacunado y estás en una habitación incluso hasta dos horas después de que alguien con sarampión esté en esa habitación, básicamente tienes un 90% de posibilidades de contraer sarampión», dijo.

Según el sitio web de los CDC, las complicaciones graves del sarampión pueden incluir neumonía, encefalitis o inflamación del cerebro, y la muerte. Los datos de los CDC muestran que casi tres de cada 1000 niños infectados con sarampión morirán por complicaciones.

El pico actual se está produciendo a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas que han protegido contra el sarampión durante décadas.

Walsh afirmó que las familias podrían optar por no vacunar a sus hijos debido a información contradictoria sobre la seguridad de las vacunas MMR y MMRV. En la mayoría de los casos, los médicos recomiendan dos dosis de la vacuna MMR para proteger contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La vacuna MMRV también protege contra la varicela.

Walsh, quien también es enfermera pediátrica certificada en atención primaria, dijo que es importante que los proveedores escuchen las preguntas e inquietudes de las familias con respecto a la seguridad de las vacunas.

Sugirió que los proveedores de atención médica “traten de averiguar lo que han estado escuchando, lo que más les preocupa, lo que les inquieta” y luego “determinar qué se basa en evidencia y qué es información errónea que les han proporcionado”.

Walsh dijo que las familias son más receptivas a vacunar a sus hijos cuando alguien que conocen o alguien de su comunidad ha sido afectado por el sarampión o cuando hay un caso confirmado cerca.

Walsh dijo que a menudo comparte su propia experiencia como madre y les dice a otros padres que «para mí y mi familia, la vacunación fue definitivamente lo que hice y lo que sigo recomendando».