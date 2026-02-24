Últimas Noticias:
Las escuelas del condado de Calvert abrirán con un retraso de 2 horas

    Escuelas públicas del condado de Calvert Otro El martes 24 de febrero,
    las Escuelas Públicas del Condado de Calvert abrirán con un retraso de 2 horas.
    Escuelas públicas del condado de Montgomery Otros el martes 24/2
    CÓDIGO VERDE – OPERACIONES NORMALES para el martes 24 de febrero para todas las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, excepto la Escuela Primaria Clarksburg, que estará cerrada el martes 24 hasta nuevo aviso.