Cómo pagar al comprar a alguien que no conoces: Ten en cuenta estos consejos para evitar estafas

Patrocinado por JPMorganChase

Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, el efectivo, los cheques, los giros electrónicos o el envío de dinero a otras personas mediante una aplicación de pago P2P (persona a persona) son ejemplos de las muchas formas en que los consumidores pueden pagar las transacciones diarias. Para ayudar a proteger su dinero de los estafadores, es importante que las personas comprendan que la forma en que pagan importa, especialmente cuando compran algo de alguien que no conocen o en quien no confían.

Cheques:

Aunque el uso está disminuyendo, muchas personas siguen utilizando cheques regularmente, especialmente para transacciones comerciales. El fraude de cheques puede ocurrir de varias maneras, como por ejemplo, emitiendo cheques incorrectos, robando y alterando cheques de otra persona, falsificando un cheque o depositando el mismo cheque dos veces (una vez a través de una aplicación móvil y otra vez en una sucursal).

Esto es lo que puede hacer: nunca realice pagos en “efectivo”. Utiliza tinta permanente y escribe la cantidad en números y palabras. No deje una libreta de cheques sin supervisión y siempre envíe un cheque directamente desde la oficina de correos o a través de buzones de correo seguros; no los deje para recogerlos en su buzón de correo en casa. Cuando sea posible, opte por métodos de pago electrónico en lugar de cheques.

Pagos de persona a persona:

Los pagos de persona a persona a través de servicios como Zelle® pueden ser formas rápidas y convenientes de enviar dinero a otras personas que conoce y en las que confía (p. ej., amigos y familiares). No utilice Zelle® para comprar cosas en línea, especialmente a través de mercados de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Si envía dinero para algo que resulta ser una estafa, es muy poco probable que pueda recuperarlo.

Esto es lo que puede hacer: Si está comprando bienes o mercancía, incluidas cosas como entradas para conciertos, una tarjeta de crédito o débito que ofrezca protección para compras puede ser una mejor opción. Si en algún momento te sientes presionado, la oferta parece demasiado buena para ser verdad, o sospechas que es una estafa, no continúes con la compra.

Tarjetas de crédito y débito:

Cuando paga con una tarjeta de crédito o débito, no es responsable de los cargos no autorizados si pierde, le roban o utiliza su tarjeta de manera fraudulenta, siempre y cuando reporte los cargos no autorizados de inmediato. Usa las características de seguridad de tu tarjeta para ayudar a mantenerla segura.

Esto es lo que puede hacer: La autenticidad de dos factores puede ayudar a bloquear a cualquier persona que obtenga tu información bancaria para que no la utilice, y configurar el monitoreo de crédito te ayuda a saber si tu tarjeta se utiliza de manera fraudulenta. Manten tu tarjeta segura. Si la extravía o cree que se ha perdido o ha sido robada, comunícate con tu banco de inmediato y bloquea tu tarjeta para evitar cargos adicionales.

Los estafadores pueden intentar que les envíes un pago para pagar algo (como entradas para conciertos) que luego nunca recibes. Las tarjetas de crédito y débito pueden ofrecer algunas protecciones que pueden ayudarte a recuperar tu dinero por las compras que realices si no recibes lo que pagaste. Si pagas con tarjeta de crédito, es probable que tu banco te reembolse el pago si no recibes los productos. Si pagas con una tarjeta de débito, tu banco intentará recuperar tu dinero del banco del estafador, pero si el estafador ha desaparecido con tú dinero, no podrás recuperar los fondos, y tu banco no está obligado a reembolsarte.

Esto es lo que puedes hacer: Mantente atento a los vendedores que requieren formas de pago que no proporcionan protección para compras. Antes de pagar, pregúntate siempre: “¿Estoy seguro de que esto no es una estafa?” Recuerde siempre: si no estás seguro, salte.

Transferencias por cable:

Los giros electrónicos son convenientes y seguros, y funcionan como dinero en efectivo. Envía un giro electrónico solo cuando conozcas los detalles del destinatario y nunca te sientas presionado o instado a enviar uno. Los giros electrónicos son un objetivo para los estafadores porque a menudo se utilizan para transacciones en dólares altos, como casas o automóviles, y una vez enviados, no se pueden revertir. Los estafadores pueden hacerse pasar por empresas, bancos y agencias gubernamentales para recibir rápidamente el dinero que tanto le costó ganar, trasladarlo a otra cuenta y desaparecerlo.

Esto es lo que puede hacer: Nunca proporciones los detalles de tu cuenta bancaria a personas desconocidas o sospechosas y evite transferir dinero a personas o empresas con las que no estas familiarizado, especialmente si se lo solicitan mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos sospechosos.

En un mundo de crecientes opciones de pago, es importante que las personas tomen decisiones informadas sobre cómo pagar las compras, especialmente si le compras a una persona o empresa con la que no estás familiarizado, para ayudar a mantener tu dinero seguro.

Obtenga más información sobre cómo proteger tus finanzas en chase.com/digital/resources/privacy-security

###

Solo con fines informativos/educativos: las opiniones y estrategias descritas en este artículo o proporcionadas a través de enlaces pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser asesoramiento/recomendación específicos para ningún negocio. La información se ha obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero JPMorgan Chase & Co. o sus filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. El material no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal o financiero ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún JPMorgan Chase Bank, N.A. producto o servicio. Debe considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar cualquier decisión y consultar al/a los profesional(es) adecuados. Las perspectivas y el rendimiento pasado no son garantías de resultados futuros. JPMorgan Chase & Co. y sus filiales no son responsables ni proporcionan ni avalan productos, servicios u otro contenido de terceros.

Productos de depósito proporcionados por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro FDIC. Prestamista de igualdad de oportunidades.

© 2025 JPMorgan Chase & Co.