Trump anuncia que ordenará un nuevo censo

El intento probablemente enfrentará numerosos desafíos legales y logísticos si la administración decide seguir adelante con la propuesta.

El expresidente Donald Trump declaró este jueves que está ordenando un “nuevo y muy preciso CENSO”, el cual, según él, se basará en la “información obtenida de la Elección Presidencial de 2024”.

“Las personas que se encuentran en nuestro país de manera ilegal NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, escribió en su publicación en Truth Social anunciando la medida.

El censo es un conteo obligatorio establecido por la Constitución que se realiza cada 10 años para registrar a todas las personas que viven en los Estados Unidos. El último censo se llevó a cabo en 2020. Nunca antes se ha realizado un conteo completo a mitad de década, ni se ha excluido a los no ciudadanos del conteo.

Los censos tienen un papel crucial en el sistema de gobierno de EE.UU.; los resultados determinan cuántos escaños en la Cámara de Representantes recibe cada estado, un proceso conocido como redistribución o «apportionment», además de influir en la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales, estatales y locales.

Trump ha buscado incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo desde su primer mandato, pero la Corte Suprema bloqueó ese intento en 2019 por razones de procedimiento. Históricamente, las cifras del censo han incluido a todas las personas que viven en el país, sin importar su estatus migratorio.

Un informe del Pew Research Center en 2020 señaló que excluir a los no ciudadanos podría hacer que varios estados pierdan representación en la Cámara, incluidos California y Texas.

Cualquier intento de realizar un censo a mitad de década probablemente enfrentará una ola de obstáculos legales y técnicos. Preparar el censo oficial toma varios años, y los preparativos para el censo de 2030 ya están en marcha.

No está claro cómo planea la administración Trump excluir a personas indocumentadas del conteo, o si su objetivo es simplemente eliminarlas de las cifras utilizadas para la redistribución de escaños, lo cual también presentaría desafíos legales.

El anuncio del expresidente llega en un momento en que varios estados están inmersos en disputas por la redistribución electoral. Trump ha instado a que estados republicanos como Texas manipulen los mapas electorales para asegurar el control de la Cámara de Representantes, alegando que los republicanos tienen “derecho” a esos escaños. Los demócratas han prometido responder con estrategias similares.

Algunos aliados republicanos, como el gobernador de Florida Ron DeSantis, han alentado al expresidente a iniciar un nuevo conteo, argumentando que el censo anterior fue “defectuoso”.

El censo de 2020, que se realizó casi por completo durante el primer mandato de Trump, se vio afectado por la pandemia. La publicación de los resultados fue aplazada hasta principios de 2021, cuando Joe Biden ya había asumido la presidencia, lo cual frustró los planes de Trump de excluir a los no ciudadanos de los totales para la redistribución.

La Oficina del Censo reconoció en un informe de 2022 que probablemente hubo un conteo insuficiente de personas negras, hispanas y nativas americanas, mientras que las personas blancas y asiáticas fueron sobrecontadas. Aunque este tipo de errores ocurre en cada censo, la pandemia intensificó los problemas.

En enero, el entonces director de la Oficina del Censo, Robert Santos, renunció a mitad de su mandato, indicando que quería dedicar más tiempo a su familia. Santos había sido designado por Biden después de que su antecesor dimitiera tras ser acusado por organismos de control del gobierno de presionar al personal para acelerar un informe sobre el número de inmigrantes en el país.