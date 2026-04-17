Yemeníes piden a un juez en Nueva York que mantenga el TPS ante el riesgo de deportación

Un grupo de inmigrantes de Yemen pidió este jueves a un juez federal en Nueva York que mantenga vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para esta comunidad hasta que se resuelva la demanda colectiva presentada contra el presidente Donald Trump por cancelar este programa el pasado febrero.

Demandan en Nueva York mantener el TPS para yemeníes La corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, celebró hoy una audiencia tras la demanda presentada por siete yemeníes el pasado 19 de marzo, en un intento de revocar la decisión del Gobierno de poner fin al TPS para esta comunidad, lo que dejaría en riesgo de deportación a unas 3.235 personas.

Los beneficios del TPS para esta comunidad expiran el próximo 4 de mayo, por lo que los demandantes solicitaron la intervención urgente del tribunal.

Los abogados de los demandantes, el Asian American Legal Defense & Educational Fund y el Center for Constitutional Rights, aseguraron que la orden de emergencia solicitada para bloquear la terminación del TPS es “necesaria” para evitar “daños irreparables”.

El Gobierno estadounidense designó a Yemen para el TPS en 2015 y lo ha renovado seis veces, la última en 2024.

Sin la intervención judicial solicitada, los beneficiarios podrían verse obligados a regresar a un país donde una guerra civil de una década, exacerbada por la intervención extranjera, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, reiteraron los abogados en un comunicado.

Añadieron que varios de ellos podrían sufrir persecución por parte de los rebeldes hutíes.

“Cuando el Congreso aprobó la ley del TPS, su intención era obligar al poder ejecutivo a decidir si permitir que personas de zonas de guerra o países devastados por desastres permanezcan en Estados Unidos hasta que sea seguro regresar”, señaló Shayana Kadidal, abogada principal del Center for Constitutional Rights.

“Seguiremos luchando por la comunidad yemení y por todas las comunidades afectadas por esta política ilegal e inhumana”, sostuvo.