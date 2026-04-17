Una médica venezolana bajo custodia del ICE no pudo asistir a la entrevista de asilo de su esposo

Un hombre venezolano expuso su caso ante los funcionarios de asilo el jueves en una entrevista a la que su esposa, una conocida médica del sur de Texas, planeaba asistir, hasta que fue detenida en el aeropuerto junto con la hija de la pareja, de 5 años.

Milenko Faria fue entrevistado en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cerca de Los Ángeles, mientras que su esposa, la Dra. Rubeliz Bolivar, cumplía su sexto día bajo custodia de inmigración en Texas y no pudo asistir a la cita que habían estado esperando durante más de 10 años.

Bolivar, quien trabajaba como médica en una zona designada por el gobierno federal como zona con escasos servicios médicos, fue arrestada por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de McAllen el sábado. Se encontraba con su hija, nacida en Estados Unidos, preparándose para abordar un vuelo para reunirse con su esposo y asistir juntos a su entrevista de asilo.

Bolívar, de 33 años, fue el segundo médico venezolano arrestado en la zona en el lapso de una semana. El 6 de abril, el Dr. Ezequiel Veliz fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en un puesto de control en el sur de Texas. Tras pasar unos diez días detenido, su abogado, Víctor Badell, declaró que logró solicitar una audiencia de fianza y obtener su liberación el jueves tras pagar una fianza de 8.000 dólares.

Estas detenciones forman parte de las políticas migratorias de línea dura del presidente Donald Trump . Tras un aumento de las medidas de control migratorio en Minnesota en enero , en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional se ha centrado en detenciones menos visibles.

Bolívar trabajó en la sala de emergencias de un hospital en McAllen, una ciudad de aproximadamente 150.000 habitantes en el Valle del Río Grande, cerca de la frontera con México, a partir de junio de 2025, cuando fue aceptada en su programa de residencia médica.

“Siempre estuvo muy centrada en la comunidad, y cuando la aceptaron, fue una inmensa alegría”, dijo Faria, de 36 años, en una entrevista telefónica con Associated Press. “Nunca hemos hecho nada al margen de la ley. Hemos seguido todos los pasos legales para obtener la residencia permanente”.

El esposo dijo que ella llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2016, después de graduarse de la facultad de medicina en su Venezuela natal.

Antes de que expirara su período de estadía autorizado, fue incluida en la solicitud de asilo presentada por su esposo, según declaró. Ambos también buscan obtener la residencia permanente a través de una solicitud para trabajadores calificados, tramitada por el empleador de Faria, una empresa californiana donde trabaja como técnico de sistemas de información desde 2019.

La pareja era beneficiaria del Estatus de Protección Temporal para Venezuela, que protegía de la deportación a más de 600.000 venezolanos. Trump puso fin a estas protecciones para Venezuela, Haití, Siria, Afganistán, Nicaragua y otros países, una decisión que ha sido impugnada ante un tribunal federal.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Bolívar fue arrestada por encontrarse en el país de forma ilegal.

“Ha permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa desde 2017, casi una década, y no tenía ningún estatus legal”, dijo la portavoz del DHS, Lauren Bis.

Jodi Goodwin, abogada de inmigración en el sur de Texas, señaló que alrededor de septiembre u octubre de 2025 observó un cambio en la política con respecto a los viajes de personas con solicitudes pendientes ante el USCIS.

“Se convirtió en una tendencia muy evidente: cualquiera que tuviera algún tipo de solicitud pendiente con el USCIS, ya fuera un ajuste de estatus o asilo, o cualquier cosa por el estilo, iba a ser arrestado”, dijo Goodwin.

Faria y Bolívar vivieron juntos en Santa María, California, hasta que ella se mudó a Texas en el verano de 2025 para realizar su residencia médica. Él declaró que viajaba cada dos meses para visitar a su esposa e hija. El día de su arresto fue la primera vez que Bolívar viajaba desde que se mudó a Texas.

Bolivar fue arrestada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza antes de pasar por el control de seguridad para el transporte, donde le pidieron que mostrara su identificación. Mostró su licencia de conducir, que cuenta con la certificación «Real ID» requerida para vuelos nacionales, y una autorización de trabajo válida hasta 2030.

Según Faria, ella les dijo que estaba tramitando su estatus migratorio para obtener la residencia permanente y que viajaba a California para una entrevista de asilo, pero el agente la detuvo tras preguntarle su nacionalidad y exigirle que presentara prueba de residencia permanente legal. Faria añadió que recibió mensajes de texto de su esposa en el momento de su arresto.

Su hija de 5 años, ciudadana estadounidense, también fue arrestada y entregada a su abuelo 19 horas después. La niña se encuentra actualmente en California con su padre.

El médico fue entregado a la custodia del ICE el domingo y se encuentra detenido en el centro de detención de El Valle, en Texas.

Según Faria, ella ha preguntado varias veces por qué fue detenida, pero aún no ha recibido respuesta.

Ezequiel Veliz, el otro médico venezolano, llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turista para ejercer la medicina. Su amigo, Héctor Ruiz, lo describió como un médico bondadoso que adora a sus gatos y es muy dedicado a su trabajo.

Veliz ajustó su estatus migratorio como estudiante y, posteriormente, como médico en un hospital del sur de Texas, en el Valle del Río Grande, trabajando bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La suspensión de su estatus de protección tuvo consecuencias inmediatas en su residencia de dos años.

“Llevaba un año y cuatro meses trabajando allí. No podía seguir haciéndolo legalmente. Tenía que parar”, dijo Badell, su abogado.

El 6 de abril, mientras viajaba a Houston con su esposo, se encontraba esperando la visa que le había solicitado el hospital.