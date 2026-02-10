Tribunal de inmigración bloquea deportación de estudiante de posgrado de Tufts desde Turquía

Un tribunal de inmigración bloqueó la deportación de una estudiante turca de posgrado de la Universidad Tufts que fue detenida por funcionarios de inmigración cerca de su casa en Massachusetts, dijeron sus abogados en documentos judiciales presentados el lunes.

Los abogados de Rümeysa Öztürk dijeron que el tribunal de inmigración determinó el 29 de enero que el Departamento de Seguridad Nacional no ha demostrado que Öztürk deba ser expulsado de Estados Unidos.

El tribunal de inmigración también dio por terminado el proceso de deportación de Öztürk, dijeron los abogados en una carta al Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, que ha estado revisando su caso.

El departamento tiene la opción de apelar la decisión del tribunal de inmigración, según el aviso de sus abogados.

Öztürk es una estudiante de doctorado que estudia la relación de los niños con las redes sociales. Fue arrestada el pasado marzo mientras caminaba por la calle cuando la administración Trump comenzó a perseguir a estudiantes y activistas nacidos en el extranjero que participaban en la defensa de Palestina. Fue coautora de un artículo de opinión criticando la respuesta de su universidad a Israel y la guerra en Gaza.

Un video mostró a agentes enmascarados esposándola y metiéndola en un vehículo sin identificación.

Una petición para su liberación se presentó primero en un tribunal federal de Boston y luego se trasladó a Burlington, Vermont. Öztürk ha estado fuera de un centro de detención de inmigrantes de Luisiana desde mayo y ha regresado al campus de Tufts, a las afueras de Boston.

Un juez federal declaró que Öztürk planteó serias preocupaciones sobre su derecho a la Primera Enmienda y al debido proceso, así como sobre su salud. El gobierno federal apeló su liberación ante el Segundo Circuito.

Los abogados de Öztürk dijeron al Segundo Circuito que el gobierno podría intentar detener a su cliente nuevamente si apela la decisión del tribunal de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico solicitando comentarios.

Öztürk dijo que era alentador saber que cierta justicia puede prevalecer.

“Hoy respiro aliviada sabiendo que, a pesar de las fallas del sistema de justicia, mi caso puede dar esperanza a quienes también han sido perjudicados por el gobierno de Estados Unidos”, dijo en un comunicado difundido por sus abogados.