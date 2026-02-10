Los jefes de inmigración de Trump se preparan para testificar en el Congreso tras la muerte de manifestantes

Los jefes de las agencias que llevan a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump testificarán en el Congreso el martes y enfrentarán preguntas sobre cómo están llevando a cabo la aplicación de las leyes de inmigración dentro de las ciudades estadounidenses.

La campaña de inmigración de Trump ha sido objeto de un intenso escrutinio en las últimas semanas, tras la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de Seguridad Nacional. Las agencias también han enfrentado críticas por una oleada de políticas que, según sus críticos, pisotean los derechos tanto de los inmigrantes que enfrentan arrestos como de los estadounidenses que protestan contra las medidas de seguridad.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y Joseph Edlow , quien es el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, hablarán ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Los funcionarios hablarán en un momento en que está cayendo el apoyo público a la forma en que sus agencias están llevando a cabo la visión de inmigración de Trump, pero mientras cuentan con abundante dinero en efectivo gracias a un proyecto de ley de gastos aprobado el año pasado que ha ayudado a ampliar las actividades de control de inmigración en todo el país.

Bajo el liderazgo de Lyons, el ICE ha experimentado un auge masivo de contrataciones financiado por el Congreso el verano pasado, y los agentes de inmigración se han desplegado en operativos de control reforzado en ciudades de todo el país, diseñados para aumentar los arrestos y las deportaciones. Su comparecencia ante el Congreso se produce en un momento en que los legisladores están enfrascados en una disputa sobre si el DHS debe recibir financiación sin restricciones sobre la conducta de sus agentes.

La administración dice que los activistas y manifestantes que se oponen a sus operaciones son los que están intensificando los ataques contra sus oficiales, no al revés, y que sus operaciones de control de inmigración están haciendo que el país sea más seguro al encontrar y expulsar a personas que han cometido delitos o representan una amenaza para el país.

Es probable que Lyons enfrente un interrogatorio por un memorando que firmó el año pasado diciendo a los oficiales de ICE que no necesitaban una orden judicial para ingresar por la fuerza a una casa para arrestar a un deportado, un memorando que iba en contra de años de práctica de ICE y las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros ilegales.

Durante el mandato de Scott, su agencia ha asumido un papel importante en la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados del país. Este aumento de la actividad se ha convertido en un foco de controversia y marca una ruptura con la función tradicional de la agencia de proteger las fronteras y controlar quién y qué entra al país.

Bajo el liderazgo del comandante Gregory Bovino , un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza recorrió el país, realizando operaciones en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans, donde a menudo se les acusaba de interrogar y arrestar indiscriminadamente a personas que sospechaban que se encontraban en el país sin documentos. Bovino afirma que sus objetivos son legítimos e identificados mediante inteligencia, y que si sus oficiales usan la fuerza para realizar un arresto, es porque está justificado.

Un agente de la Patrulla Fronteriza y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza abrieron fuego durante la muerte a tiros de Alex Pretti, uno de los dos manifestantes asesinados en Minneapolis en enero. La otra manifestante, Renee Good, fue asesinada a tiros por un agente de ICE.

Después del tiroteo de Pretti, Bovino fue reasignado y Trump envió a su zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis para asumir el control.

El USCIS también ha enfrentado críticas por las medidas que ha tomado, incluyendo someter a los refugiados ya admitidos en Estados Unidos a otra ronda de investigación y pausar las decisiones sobre todos los casos de asilo.