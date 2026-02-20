Mujer condenada a cadena perpetua por matar a cuatro hombres con dosis de fentanilo

Un juez condenó el jueves a una mujer de Ohio a cuatro cadenas perpetuas consecutivas con posibilidad de libertad condicional después de 60 años, después de que se declaró culpable de cargos que alegaban que usó dosis de fentanilo para matar a cuatro hombres a los que intentaba robar.

Rebecca Auborn, de 36 años y residente de Columbus, fue imputada en 2023 tras ser acusada de haber tenido relaciones sexuales con hombres antes de drogarlos y causarles la muerte. Inicialmente, Auborn se declaró inocente, pero modificó su declaración a finales del año pasado.

Un juez del condado de Franklin la condenó a cuatro cadenas perpetuas consecutivas, cada una con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Auborn también se declaró culpable de un cargo de agresión grave por un intento de sobredosis a otro hombre, según declaró el jueves el fiscal general de Ohio, David Yost.

“Esta sentencia refleja el desprecio del acusado por la vida y su insensibilidad no solo para matar, sino para hacerlo repetidamente”, dijo Yost. “Mi más sentido pésame a las familias que perdieron a un ser querido; rezo para que esta medida de justicia les traiga paz y consuelo”.

Yost afirmó que el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Centro de Ohio recibió información de que una trabajadora sexual estaba drogando a hombres con la intención de robarles sus pertenencias. Se inició una investigación. Todos los delitos ocurrieron entre 2022 y 2023, según informaron las autoridades.