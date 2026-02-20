Bad Bunny asume un papel protagónico en el debut como director de Residente, ‘PORTO RICO’

Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny se unen para contar la historia de su hogar en un drama histórico original.

René Pérez Joglar, ganador del Grammy y conocido profesionalmente como Residente, debutará como director con «PORTO RICO», anunciaron el miércoles los realizadores y productores. Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará un elenco estelar que actualmente incluye a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

“Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, declaró Residente. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

“PORTO RICO” se describe como un “western caribeño épico y un drama histórico” inspirado en hechos reales. Residente coescribió el guion con Alexander Dinelaris, el guionista ganador del Óscar por “Birdman”.

Marcará el primer papel protagónico para Bad Bunny, quien ha aparecido en varios papeles secundarios en películas recientemente, incluyendo “Happy Gilmore 2” y “Caught Stealing”, y quien recientemente causó revuelo con su histórica actuación en el medio tiempo del Super Bowl , que destacó la cultura y la historia puertorriqueña.

La película cuenta con el respaldo de un gran número de figuras influyentes, incluyendo al cineasta mexicano ganador del Óscar, Alejandro G. Iñárritu , quien es productor ejecutivo, y con el apoyo de Live Nation Entertainment. No se dieron detalles sobre la fecha de rodaje ni de estreno de la película.

Norton también firmó como productor y dijo en una declaración que la película «se inscribe en una tradición de películas que amamos profundamente, desde ‘El Padrino’ hasta ‘Gangs of New York’, que nos emocionan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, al mismo tiempo que nos obligan a enfrentar la historia en la sombra bajo la narrativa estadounidense del idealismo».

Añadió: «Todos saben que René es un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán lo visionario visual que es. Y unirlo a él y a Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama que encuentra la dinamita que la ha estado esperando».