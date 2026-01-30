Manifestantes convocan a huelga nacional contra las políticas migratorias de Trump

Manifestantes en todo Estados Unidos piden “no trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras” como parte de una huelga nacional el viernes para oponerse a la ofensiva migratoria de la administración Trump .

Las manifestaciones se producen en medio de la indignación generalizada por el asesinato de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos que recibió varios disparos tras grabar con su teléfono celular a agentes de la Patrulla Fronteriza durante un operativo de control migratorio en Minneapolis. Esta muerte intensificó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte de Renee Good el 7 de enero , quien recibió un disparo mortal al volante de su vehículo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Los habitantes de las Ciudades Gemelas han mostrado el camino a todo el país: para detener el régimen de terror de ICE, debemos CERRARLO”, decía uno de los muchos sitios web y páginas de redes sociales que promueven acciones en comunidades de todo Estados Unidos.

Varios negocios anunciaron su cierre durante el apagón del viernes. Algunas escuelas de Arizona y Colorado cancelaron clases preventivamente en previsión de ausencias masivas. Se planearon muchas otras manifestaciones para estudiantes y otras personas en centros urbanos, legislaturas estatales e iglesias de todo el país.

En Michigan, decenas de estudiantes abandonaron las clases del viernes por la mañana en la escuela secundaria Groves de Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente una milla hasta el distrito comercial más cercano, donde varios pasajeros matutinos tocaron bocina en señal de apoyo.

“Estamos aquí para protestar contra ICE y lo que están haciendo en todo el país, especialmente en Minnesota”, dijo Logan Albritton, un estudiante de último año de 17 años de Groves. “No está bien tratar a nuestros vecinos y compatriotas de esta manera”.

“En general, los profesores nos han apoyado bastante”, añadió Albritton. “Pero anoche se envió un correo electrónico para intentar que no hiciéramos esto, y lo hicimos de todos modos”. Albritton explicó que el correo electrónico se centraba más en la seguridad de los estudiantes.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció que ICE está poniendo fin a su aumento de inmigrantes , la gente se reunió afuera de una iglesia de Portland el viernes por la mañana, sosteniendo carteles que decían «No ICE para MÍ», un juego de palabras con el código postal del estado.

Grace Valenzuela, administradora de las Escuelas Públicas de Portland, denunció un «sistema de control que considera nuestra presencia como sospechosa». Añadió que las acciones del ICE causan un «trauma diario» al sistema escolar.

“Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, seguridad y pertenencia. ICE socava esa misión cada vez que desestabiliza a una familia”, dijo Valenzuela.

El alcalde de Portland, Mark Dion, demócrata, habló sobre la importancia de alzar la voz tras las acciones de ICE en la ciudad.

“La disidencia es democrática. La disidencia es estadounidense. Es la piedra angular de nuestra democracia”, dijo Dion.