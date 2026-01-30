El gobernador Moore evita responder sobre un supuesto fraude en el programa SNAP

El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, ha eludido esta semana varias preguntas en relación con una investigación sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido comúnmente como los cupones de alimentos.

En ocasiones anteriores, Moore reconoció que existía una investigación derivada de denuncias de un informante, quien afirmaba que altos funcionarios habrían conversado sobre la posibilidad de mantener un elevado nivel de errores en los pagos del programa con el fin de retrasar sanciones federales. En ese momento, el gobernador negó la veracidad de esas acusaciones y aseguró que los resultados de la investigación serían divulgados públicamente.

“Creo que ya hemos visto los resultados. Cuando asumí como gobernador, Maryland tenía la segunda tasa más alta de errores en SNAP en todo el país, y desde que estoy en el cargo, hemos logrado reducirla en un 60%”, declaró Moore.

Cuando se le preguntó si eso significaba que la investigación nunca se llevó a cabo, Moore respondió: “Pienso que los resultados demuestran que cualquier acusación de manipulación artificial no es correcta, porque simplemente no ocurrió”.

Durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado realizada el miércoles sobre el programa SNAP, funcionarios estatales explicaron las acciones implementadas para disminuir de manera significativa los errores en los pagos. Entre las medidas destacaron la contratación de casi 200 nuevos trabajadores sociales del área de Inversión Familiar desde enero de 2023, así como la reducción de la tasa de vacantes laborales, que pasó de 19.4% a 4.28% en los últimos cuatro años, según representantes del Departamento de Servicios Humanos (DHS) que participaron en la sesión.