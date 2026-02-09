Los migrantes languidecen en centros de detención enfrentando condiciones extremas y esperas prolongadas

Felipe Hernández Espinosa pasó 45 días en » Alligator Alcatraz «, un centro de detención migratoria en Florida, donde los detenidos han reportado gusanos en la comida, inodoros que no descargan y aguas residuales desbordadas. Mosquitos y otros insectos están por todas partes.

Durante los últimos cinco meses, el solicitante de asilo de 34 años ha permanecido en un centro de detención migratoria en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, donde dos migrantes murieron en enero y que presenta muchas de las mismas condiciones, según organizaciones de derechos humanos. Hernández dijo que solicitó ser devuelto a Nicaragua, pero le dijeron que tenía que ver a un juez. Tras casi siete meses detenido, su audiencia fue programada para el 26 de febrero.

La detención prolongada se ha vuelto más común en el segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos en parte debido a una nueva política que prohíbe a los jueces de inmigración liberar a los detenidos mientras sus casos de deportación se resuelven en tribunales congestionados. Muchos, como Hernández, están dispuestos a renunciar a cualquier intento de permanecer en Estados Unidos.

“Vine a este país pensando que me ayudarían, y llevo seis meses detenido sin haber cometido ningún delito”, dijo en una entrevista telefónica desde Fort Bliss. “Ha pasado demasiado tiempo. Estoy desesperado”.

La Corte Suprema dictaminó en 2001 que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no puede retener a inmigrantes indefinidamente, encontrando que seis meses era un límite razonable.

Con el número de personas detenidas por ICE superando las 70,000 por primera vez, 7,252 personas llevaban al menos seis meses bajo custodia a mediados de enero, incluyendo 79 retenidas durante más de dos años, según datos de la agencia. Esto representa más del doble de las 2,849 personas que estuvieron bajo custodia de ICE al menos seis meses en diciembre de 2024, el último mes completo de la presidencia de Joe Biden.

La administración Trump ofrece pasajes de avión y 2600 dólares a quienes abandonen el país voluntariamente. Sin embargo, a Hernández y a otros se les dice que no pueden salir del centro de detención hasta que comparezcan ante un juez.

Los asesores legales advierten que no se trata de casos aislados

Los primeros tres detenidos que la abogada Ana Alicia Huerta conoció en su viaje mensual a un centro de detención de ICE en McFarland, California, para ofrecerle asesoría legal gratuita en enero, dijeron que firmaron un formulario aceptando salir de Estados Unidos, pero que todavía estaban esperando.

“Todos me dicen: ‘No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para que me deporten’”, dijo Huerta, abogado sénior de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes. “Es una experiencia que nunca antes había tenido”.

Un hombre chino ha estado detenido durante más de un año sin ver a un juez de inmigración, a pesar de haber declarado a las autoridades que estaba listo para ser deportado. Anteriormente, dijo Huerta, se encontraba con casos como este una vez cada tres o cuatro meses.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre por qué más personas están detenidas durante más de seis meses.

“Las condiciones son tan pobres y malas que la gente dice: ‘Me voy a rendir’”, dijo Sui Chung, director ejecutivo de Americans for Immigrant Justice.

El tiempo de espera puede depender del país. Las deportaciones a México son rutinarias, pero países como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela se han resistido en ocasiones a aceptar deportados.

Entre los detenidos durante meses hay personas que han obtenido protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que no pueden ser deportadas a su país de origen pero sí pueden ser enviadas a otro lugar.

Antes, esos migrantes eran liberados y podían obtener un permiso de trabajo. Ya no, dijo Sarah Houston, abogada gerente del Immigrant Defenders Law Center, quien tiene al menos tres clientes amparados por la Convención de la ONU contra la Tortura que llevan más de seis meses detenidos. Uno de ellos es de El Salvador y estuvo detenido tres años. Ganó su caso en octubre de 2025, pero aún permanece detenido en California.

“Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente”, dijo Houston, señalando que cada 90 días, los abogados solicitan la liberación de estos migrantes y el ICE las deniega. “Estamos viendo a personas que, de hecho, ganan sus casos de inmigración languideciendo en la cárcel”.

El nicaragüense que quiere ser deportado

Hernández, quien no tiene abogado, dijo que firmó documentos solicitando su regreso a su país o a México al menos cinco veces. Una audiencia prevista para el 9 de octubre fue cancelada abruptamente sin explicación. Esperó meses sin noticias, hasta principios de febrero, cuando supo la nueva fecha de su audiencia.

Hernández, quien padece alergias y necesita una dieta sin gluten que, según afirma, no ha seguido desde noviembre, fue arrestado en julio durante su hora de almuerzo en su trabajo instalando generadores eléctricos en el sur de Florida. Su esposa estuvo detenida con él, pero un juez le permitió regresar a Nicaragua sin una orden formal de deportación el 28 de agosto.

Ambos cruzaron la frontera mexicana en 2022 y solicitaron asilo . Declaró haber recibido amenazas de muerte tras participar en marchas contra los copresidentes y sus cónyuges Daniel Ortega y Rosario Murillo .

Si regresa, planean ir a Panamá o España porque temen por sus vidas en Nicaragua, dijo. Sus archivos solo indican que su caso está pendiente.

El dominicano que se convirtió en padre estando detenido

Yashael Almonte Mejía ha estado detenido ocho meses desde que el gobierno solicitó la desestimación de su caso de asilo en mayo de 2025, dijo su tía, Judith Mejía Lanfranco.

Desde entonces, fue trasladado de un centro de detención en Florida a Texas y luego a Nuevo México.

En noviembre, Almonte se casó con su novia estadounidense embarazada por videollamada y tuvo una hija a la que no ha visto en persona. No pudo asistir al funeral de su hermana, quien falleció en noviembre.

“Ha pasado por una depresión. Ha estado muy mal”, dijo su tía. “Está desesperado y ni siquiera sabe qué va a pasar”.

Almonte, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2024 y declaró a las autoridades que no puede regresar a la República Dominicana porque teme por su vida. En enero, aprobó su entrevista inicial de selección de asilo.

Un mexicano detenido durante un año

Algunos detenidos están encontrando alivio en el tribunal federal.

Un hombre mexicano detenido en octubre de 2024 en Florida estuvo retenido durante un año a pesar de que obtuvo protección bajo la convención de la ONU contra la tortura en marzo de 2025.

“El tiempo pasaba y yo estaba desesperada, con miedo de que me enviaran a otro país”, dijo la mujer de 38 años, que habló bajo condición de anonimato por temor a ser detenida nuevamente.

«No sabía qué me iba a pasar», dijo, señalando que los funcionarios de inmigración no le estaban dando ninguna respuesta.

El hombre dijo que había vivido ilegalmente en Estados Unidos desde los 10 años hasta que fue deportado. En México, dirigía su propio negocio, pero en 2023 decidió regresar y cruzó la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos. Dijo que buscaba seguridad tras ser amenazado por cárteles de la droga que le exigían pagos mensuales.

Estaba tomando antidepresivos cuando encontró a un abogado que presentó una petición ante un tribunal federal alegando que se encontraba detenido ilegalmente. Fue liberado en octubre de 2025, siete meses después de que un juez ordenara su excarcelación.

Pero para Hernández, el solicitante de asilo nicaragüense, la desesperación lo llevó a solicitar el regreso al país del que había huido.

“He experimentado mucho trauma. Es muy difícil”, dijo Hernández desde Fort Bliss. “Siempre pienso en cuándo voy a salir”.