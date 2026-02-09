El condado de Fauquier respaldó a Trump nuevamente: ¿Cómo sienten los votantes que está el presidente?

Un año después del segundo mandato del presidente Donald Trump, una muestra de votantes del condado de Fauquier, Virginia (donde aproximadamente el 60% respaldó a Trump en las elecciones de 2024) está satisfecha con sus logros, aunque algunos cuestionan las prioridades de Trump.

Durante la visita de WTOP el viernes al Old Salem Café en Marshall, Virginia, la mayoría de aquellos dispuestos a hacer una pausa entre bocados de tortillas y papas fritas y sorbos de café caliente, expresaron su satisfacción con el desempeño de Trump.

“Somos principalmente un condado agrícola rural, aunque ha habido cierta expansión urbana”, dijo Oliver, un veterano militar nacido en Belfast, Irlanda, que vivió la mayor parte de su vida adulta en el condado de Fauquier. “Somos una comunidad agrícola tradicional; nos gusta así”.

Ubicado a unas 45 millas de la Casa Blanca, el condado de Fauquier fue el condado de Virginia más cercano en apoyar a Trump, un republicano, en las elecciones de noviembre de 2024, mientras que los condados de Arlington, Fairfax, Loudoun y Prince William, así como la ciudad de Alexandria, votaron por Kamala Harris, una demócrata.

La economía

«Está mejorando», dijo Abigail, mientras colaba su bolsita de té, intentando calentarse tras la reciente racha de temperaturas bajo cero. «Creo que nos está poniendo en una mejor posición, de modo que está trayendo la industria de vuelta a Estados Unidos y haciendo que no dependamos tanto de otros países».

Oliver reconoció que la reelección de Trump no afectó rápidamente lo que paga en el supermercado.

El cambio no se produce de la noche a la mañana. Nuestro presidente es un solo hombre. Tiene que lidiar con el Senado y la Cámara de Representantes, dijo.

A un bombero de la zona, que esperaba su pedido de filete frito estilo campestre y huevos, le preguntaron qué era importante para él al emitir su voto en 2024: «La exención de impuestos sobre las horas extras fue muy atractiva», dijo.

Sin embargo, en 2026, «Es difícil vivir. Hay que tener cuatro trabajos. He visto un aumento del 16,8 % en mis impuestos sobre la propiedad».

Tras años en el sector automotriz, y ahora como socorrista, «los bomberos no ganan lo suficiente», dijo. «No sé si es Trump en concreto, pero sé que hubo muchas promesas y no sé si se han cumplido todas».

Inmigración

Según los datos de 2019-2023 de la Oficina del Censo de EE. UU., el 8,7% de la población del condado de Fauquier nació en el extranjero.

Para Abigail, “deshacerse de estas personas que han agredido sexualmente a otras personas” y cometido “homicidios, robos, negligencia infantil y violencia doméstica” era su máxima prioridad.

Desde el impulso de la administración Trump para expulsar a los criminales que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos hasta la continua presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en ciudades como Minneapolis, Oliver cree que las críticas son injustas.

“Llevo en este país el tiempo suficiente para recordar cómo la izquierda aplaudió cuando Clinton envió al ICE a deportar a Elián González a Cuba, y todos aplaudían. Pero ahora que es el otro bando el que lo hace todo, ‘¡Ay, es terrible!’”, dijo, refiriéndose al expresidente Bill Clinton.

Recortes de empleos federales

Después de pedir su desayuno mientras estaba sentado en un taburete del mostrador, un hombre que votó por Harris, porque «solo estaba tratando de evitar a Trump», dijo que los recortes masivos de empleos federales afectaron a más que solo a los empleados federales.

Ya es difícil obtener ayuda a través de los programas de la Administración de Veteranos; nadie contesta las llamadas. Es difícil para los amigos inscribirse en el Seguro Social. Nadie contesta las llamadas.

El bombero se solidariza con quienes perdieron su trabajo.

“Es devastador para mucha gente que fue a la universidad, como yo, que tengo dos licenciaturas”, dijo. “Y mi amiga, que perdió su trabajo, es muy inteligente, y acaba de perder su empleo (con US AID) porque ya no estaba en la financiación”.

Refiriéndose a su amiga que perdió su trabajo y a su esposo: “Son grandes amigos, grandes vecinos y tuvieron que restablecerse por completo”.

Asuntos exteriores

Con el objetivo del presidente Donald Trump de poner fin rápidamente a la guerra de Ucrania con Rusia, así como de utilizar ataques militares contra votos sospechosos de contrabando de drogas desde Venezuela, Abigail cree que la participación de Estados Unidos «siempre es importante».

“Al igual que con Groenlandia, no queremos simplemente apoderarnos de un país ni nada parecido”, dijo. “Rusia y China han abierto rutas marítimas allí y podrían establecer una base allí. Putin tiene misiles hipersónicos; si establecieran una base en Groenlandia, podrían alcanzar a Estados Unidos”.

En principio, Oliver no apoya la intervención norteamericana: “Creo que es mejor poner en orden nuestra propia casa antes de empezar a decirle a los demás cómo deben vivir sus vidas”.

El comensal que votó contra Trump describió una conversación con una persona en Cuba durante un viaje reciente. «Dijeron: ‘Nunca sabemos qué va a hacer. Hace una cosa por la mañana y otra por la noche'».

Cambio de nombre del Kennedy Center

«Me parece un poco tonto», dijo Abigail. «Pero al parecer el lugar era un basurero, se estaba cayendo a pedazos y estaba en quiebra».

La solicitud de quiebra fue presentada por la administración después de que el presidente despidiera a varios miembros actuales de la junta directiva del Kennedy Center y los reemplazara por leales que eligieron a Trump como presidente de la junta.

A Oliver tampoco le gusta el cambio de nombre.

“Creo que es innecesario. No soy muy fan de Trump. Es un egoísta fatuo”, dijo Oliver. “Sin embargo, a veces eso es justo lo que necesitamos como país. Nos hemos vuelto demasiado blandos”.

El votante anti-Trump bromeó: «Creo que próximamente pondrá su nombre en el Monumento a Lincoln».

«No me afecta personalmente», dijo el bombero. «Llevé a mi esposa al Centro Kennedy a ver una ópera y nos lo pasamos genial, pero eso fue hace tres años y no he vuelto a Washington D. C. desde entonces».

Aumento de la ley federal en DC

Sobre el tema del aumento de las fuerzas policiales federales ordenado por Trump en la capital del país, incluidos miembros de la Guardia Nacional de varios estados, Oliver fue inequívoco.

“Fue el DC más seguro que ha habido en décadas”, dijo.

Al preguntársele si visitaba más la capital del país durante el aumento de efectivos policiales, respondió: «No voy al Distrito. No es seguro. Leyes draconianas sobre armas de fuego y delincuencia desenfrenada».

La vida en el condado de Fauquier es diferente, sugirió. «Si andas por aquí con una bolsa y un cartel que dice ‘llevo dinero’, la gente te ofrecerá llevarte a donde vayas para que no te roben».

El bombero, cuyo último viaje al Distrito fue su visita al Centro Kennedy hace tres años, dijo que no se vio afectado por el aumento de las fuerzas del orden.

«No tengo ningún interés en perder un día sentado en el tráfico, o en que me puedan asaltar o deportar», bromeó.

¿Qué nos depara el futuro?

Abigail cree que la economía y la asequibilidad seguirán mejorando con Trump. «No se puede presionar un botón y lograrlo», dijo. «Nadie puede lograrlo».

Oliver teme que la división política, tanto en el Capitolio como en la sociedad, hará que sea más difícil de lo necesario implementar la agenda del presidente: “Todo lo que venga de él es inmediatamente una mala idea, sin importar a quién beneficie o a quién le quite, simplemente porque viene de él”.

“La verdad es que no veo las noticias”, dijo el bombero. “Solo sé lo que recibo de mi sueldo y lo que no veo”.

El comensal del condado de Fauquier que votó contra Trump dijo que no está seguro de lo que le depara el futuro.

«Sabes, tenemos que superar esto», dijo. «Así son las cosas».