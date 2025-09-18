Las deportaciones masivas atrapan a militares inmigrantes, veteranos y familias

De cara a las elecciones presidenciales de 2024, el veterano del ejército estadounidense Sae Joon Park tuvo presente una advertencia de un oficial de inmigración: si Donald Trump era elegido, Park probablemente correría riesgo de ser deportado.

Park tenía 7 años cuando llegó a Estados Unidos desde Seúl, Corea del Sur. Se unió al Ejército a los 19 y recibió un Corazón Púrpura tras recibir un disparo en Panamá. Tras dejar el ejército, vivió con trastorno de estrés postraumático (TEPT), lo que le provocó problemas de adicción.

Tras ser arrestado en 2009 por un cargo de drogas, se ordenó la deportación de Park. Sin embargo, por ser veterano, se le concedió una acción diferida, lo que le permitió permanecer en Estados Unidos mientras se reportaba anualmente con las autoridades de inmigración.

Durante 14 años hizo precisamente eso, mientras criaba a sus hijos y construía una nueva vida en Honolulu. En junio, cuando Park acudió a su cita, se enteró de que tenía una orden de deportación en su contra. En lugar de enfrentarse a un periodo prolongado de detención, optó por autodeportarse.

Me permitieron unirme y servir al país, en primera línea, recibiendo balas por este país. Eso debería significar algo, dijo.

En cambio, “Así es como se trata a los veteranos”.

Durante su primer mandato, Trump promulgó políticas migratorias dirigidas a un grupo normalmente protegido del escrutinio: los extranjeros que sirven en las fuerzas armadas estadounidenses. Su administración intentó restringir las vías para que los militares inmigrantes obtuvieran la ciudadanía y dificultar el alistamiento de los titulares de la tarjeta verde , medidas que no tuvieron éxito.

Ahora, expertos militares y veteranos dicen que los miembros del servicio son una vez más el blanco de las políticas de inmigración del presidente.

“El presidente Trump hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, y no eximió a los militares, veteranos ni a sus familias”, dijo la teniente coronel retirada Margaret Stock, abogada que ayuda a veteranos que enfrentan la deportación. “Esto perjudica el reclutamiento militar, la preparación militar y la seguridad nacional de nuestro país”.

Bajo la administración Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una política que establecía que el servicio militar previo de un extranjero era un «factor atenuante significativo» que debía considerarse en las decisiones de cumplimiento. La política también ofrecía protección a los familiares no ciudadanos de veteranos o personas en servicio activo.

En abril, esa política fue revocada y reemplazada por otra que decía que “el servicio militar por sí solo no exime automáticamente” a uno de la aplicación de las leyes de inmigración.

Ambas políticas prohibieron las acciones coercitivas contra militares en servicio activo, siempre que no existan circunstancias agravantes. Bajo la nueva política, no se contempla la responsabilidad de los familiares no ciudadanos de militares.

Algunos militares, como Park, están optando por autodeportarse. En otros casos, familiares inmigrantes de soldados o veteranos han sido detenidos, como Narciso Barranco, padre de tres infantes de marina estadounidenses, quien fue detenido a principios de este año en Santa Ana, California.

“Las personas que están siendo arrancadas de nuestras comunidades son personas trabajadoras, honestas y patriotas que están criando a los maestros, enfermeros e infantes de marina de Estados Unidos”, declaró en julio el hijo de Barranco, el veterano Alejandro Barranco, ante un subcomité del Senado de Estados Unidos. “Deportarlos no solo perjudica a mi familia. Nos perjudica a todos”.

No hay datos disponibles públicamente sobre cuántos veteranos están siendo afectados, aunque se supone que ICE debe rastrear las expulsiones de miembros del servicio y el Departamento de Seguridad Nacional generalmente debe compartir esa información con el Congreso.

Un informe federal de 2019 reveló que 250 veteranos fueron sometidos a procedimientos de deportación entre 2013 y 2018. News21 solo encontró dos informes del DHS que registran las deportaciones de veteranos. Uno, correspondiente al primer semestre de 2022, indicó que cinco veteranos fueron deportados; otro, correspondiente al año calendario 2019, indicó que tres veteranos fueron deportados.

En junio, la representante estadounidense Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, y nueve miembros del Congreso escribieron a funcionarios federales pidiendo información sobre el número de veteranos que actualmente enfrentan la deportación, señalando que “algunas estimaciones” sitúan el número total de veteranos deportados en 10.000.

Su oficina no respondió a los mensajes. El DHS y el ICE tampoco respondieron a las preguntas.

Los legisladores federales han propuesto varios proyectos de ley para proteger a los militares inmigrantes y a sus familiares. Una medida , presentada en mayo, otorgaría tarjetas de residencia permanente a los padres de militares y permitiría a quienes ya han sido deportados solicitar una visa.

La senadora estadounidense Tammy Duckworth, demócrata de Illinois y veterana del Ejército, ha patrocinado parte de esa legislación. Declaró a News21: «Se trata de los hombres y mujeres que vistieron el uniforme de nuestra gran nación, a muchos de los cuales nuestro gobierno les prometió la oportunidad de obtener la ciudadanía a cambio de su servicio. Se trata de hacer lo correcto».

En febrero de 2024, más de 40.000 extranjeros prestaban servicio en componentes activos y de reserva de las Fuerzas Armadas, según el Servicio de Investigación del Congreso . Otros 115.000 eran veteranos residentes en EE. UU.

Servir en el ejército ha sido durante mucho tiempo una vía hacia la ciudadanía, con disposiciones que brindan una naturalización acelerada que se remontan a la Guerra Civil .

Durante los períodos de hostilidad designados, los extranjeros que presten servicio honorable, aunque sea por un solo día, pueden solicitar la naturalización si cumplen todos los criterios. Estados Unidos se encuentra en un período de hostilidad desde 2001.

A pesar de esa política de larga data, el Departamento de Defensa, durante el primer mandato de Trump, exigió que los miembros del servicio completaran seis meses antes de obtener los documentos militares necesarios para solicitar la ciudadanía.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda y, en 2020, un juez federal anuló el cambio. El gobierno de Biden terminó anulando la política de seis meses.

Sin embargo, la abogada de la ACLU, Scarlet Kim, dijo: “Si no obtienes tu ciudadanía mientras estás en servicio y luego te dan de baja… puedes volverte potencialmente vulnerable a la deportación”.

Esa es la situación que enfrenta el veterano del ejército Marlon Parris.

Parris, nacido en Trinidad, ha estado en Estados Unidos con una tarjeta verde desde la década de 1990. Sirvió en el Ejército durante seis años y recibió la Medalla de Reconocimiento del Ejército tres veces, según registros judiciales.

Antes de su baja en 2007, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (TEPT), motivo por el cual Parris se declaró culpable en 2011 de conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a una prisión federal.

Tras su liberación en 2016, el gobierno le aseguró que no sería deportado, según el grupo Veteranos Negros Deportados de Estados Unidos . Sin embargo, el 22 de enero, agentes detuvieron a Parris cerca de su casa en Laveen, Arizona. En mayo, un juez dictaminó que cumplía los requisitos para ser deportado.

Su esposa, Tanisha Hartwell-Parris, dijo a News21 que la pareja planea autodeportarse y llevarse consigo a algunos de los siete niños, de entre 8 y 26 años, que son parte de su familia ensamblada.

«No voy a poner a mi marido en una situación en la que sea un blanco constante, especialmente en el país por el que luchó», dijo.

Un informe publicado el año pasado por el Veterans Law Practicum de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley señaló que más del 20% de los veteranos con trastorno de estrés postraumático (TEPT) también tienen un trastorno por consumo de sustancias, y eso puede resultar en una mayor exposición al sistema de justicia penal.

Esa situación es “el escenario más común en términos de cómo se desencadena la deportación”, dijo Rose Carmen Goldberg, quien supervisó la finalización del informe y ahora enseña en la Clínica de Servicios Legales para Veteranos de la Facultad de Derecho de Yale.

El informe destacó que si bien la deportación no descalifica a los veteranos de los beneficios obtenidos a través del servicio, “las barreras geográficas y burocráticas pueden… interponerse en el camino”.

En 2021, la administración Biden lanzó la Iniciativa para Miembros Militares y Veteranos Inmigrantes (IMMVI) para garantizar que los veteranos deportados pudieran acceder a los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos. El programa ofrecía libertad condicional a quienes necesitaban regresar a Estados Unidos para recibir servicios legales o atención médica.

Jennie Pasquarella, abogada del Seattle Clemency Project, dijo que la falla más grande del programa es que la libertad condicional en los EE. UU. es temporal: un “callejón sin salida” si un veterano no tiene un reclamo legal para restaurar su residencia legal o naturalizarse.

“Le habíamos pedido a la administración Biden que hiciera más para garantizar que existiera una vía más amplia para restablecer la situación legal de las personas más allá de la libertad condicional”, dijo. “Básicamente, no lo logramos”.

Ante la falta de ayuda en Estados Unidos, cada vez más veteranos están recurriendo a otros lugares para obtenerla.

José Francisco López, originario de Torreón, México, y veterano de la guerra de Vietnam, sufrió TEPT y adicción. Finalmente, fue a prisión por un delito relacionado con drogas y en 2003 fue deportado.

“Casi di mi vida en Vietnam y ahora me tiran como basura”, dijo.

Durante años, López pensó que era el único veterano deportado en México, hasta que conoció a Héctor Barajas, un veterano del ejército deportado que en 2013 fundó la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana.

Inspirado, López abrió su propia Casa de Apoyo en Ciudad Juárez.

López, de 80 años, ahora reside legalmente en Estados Unidos, pero divide su tiempo entre El Paso y Ciudad Juárez, brindando alojamiento, comida y asesoramiento sobre cómo solicitar beneficios a veteranos deportados. Desde que abrió la casa de apoyo en 2017, ha ayudado a unas 20 personas.

De vuelta en Seúl, Park, de 56 años, se está adaptando a la vida en un país que no había visitado en 30 años. Cuando llegó, lloraba todas las mañanas durante horas.

«Es un mundo completamente nuevo», dijo. «Estoy intentando reaprenderlo todo».

El abogado de Park inició una petición para instar a la fiscalía a desestimar sus condenas penales y así ayudar a cancelar su orden de deportación. Más de 10,000 personas la han firmado.

Park dijo que está agradecido por el apoyo, pero tiene poca fe en que alguna vez se le permita regresar a los EE. UU. Dijo: «Este no es el país por el que me ofrecí como voluntario y por el que luché».