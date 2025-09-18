En VA comienzan a utilizar el programa de verificación de antecedentes del FBI

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax en Virginia han comenzado a utilizar el programa de verificación de antecedentes continua Rap Back del FBI, una medida que los líderes del distrito esperan que mejore los protocolos de seguridad actuales.

La división escolar más grande de Virginia es la primera del estado en implementar el programa, implementado en colaboración con la Policía Estatal de Virginia. El sistema escolar lleva más de un año trabajando con la agencia para implementarlo.

La implementación se produce tres años después de que un incidente que involucró a un consejero de la Escuela Intermedia de Glasgow provocara la solicitud de medidas de seguridad más estrictas, incluyendo el uso del programa Rap Back. El sistema escolar se enteró de que Darren Thornton pudo permanecer en el puesto durante más de un año, a pesar de haber sido arrestado y condenado por un delito sexual.

La policía del condado de Chesterfield afirmó haber intentado alertar al entonces superintendente Scott Brabrand, pero los mensajes rebotaron. El distrito solo se enteró del primer arresto y condena cuando Thornton fue arrestado por segunda vez.

Se ordenó a la Policía Estatal de Virginia utilizar servicios, como el programa Rap Back, como parte de la legislación aprobada por la Asamblea General del estado.

“Rap Back es un sistema de monitoreo continuo de huellas dactilares”, dijo William Solomon, jefe de Recursos Humanos de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. “Anteriormente, a todos nuestros empleados se les tomaban las huellas dactilares según lo exige la ley, pero esa toma de huellas dactilares se realiza en un momento determinado”.

El programa permite a la división monitorear los resultados regularmente, en lugar de obtener resultados puntuales, dijo Solomon. Siempre que se produce un arresto o una condena, o una actividad criminal o judicial, la división escolar recibe una notificación inmediata y puede tomar las medidas necesarias.

Antes, los empleados debían denunciar esas circunstancias en un plazo de 24 horas, y la policía era responsable de notificar al distrito escolar sobre cualquier actividad delictiva.

“Eso puede generar ciertas lagunas porque dependes de que las personas envíen correos electrónicos o información, en lugar de un sistema que pueda informarte en tiempo real y de manera rápida”, dijo Solomon.

Hasta el momento, 32,000 empleados de la división escolar se han inscrito en Rap Back, y se espera que los 8,000 trabajadores restantes se inscriban para octubre, según Solomon. Están enviando entre 700 y 1,500 huellas dactilares diarias a la Policía Estatal de Virginia.

También se inscribirán contratistas independientes y voluntarios de Nivel 3, aquellos que trabajan directamente con estudiantes sin supervisión del personal.

El condado de Fairfax está probando la implementación antes de que otros sistemas escolares de Virginia comiencen a utilizar el programa.

“Ayuda a mantener seguros a los estudiantes porque se sabe de inmediato”, dijo Solomon. “Como administración y como sistema escolar, podemos actuar de inmediato cuando se produce un arresto, una condena u otra actividad delictiva que requiera nuestra intervención”.

En una declaración, la superintendente Michelle Reid dijo que el distrito está “convirtiendo una medida de seguridad reactiva en una protección proactiva para toda nuestra comunidad escolar”.

Cuando se le preguntó si el uso del programa ya había llevado al sistema escolar a obtener información que podría haber recibido tarde o no haber recibido en absoluto sin usarlo, Solomon dijo: «Puedo decirles que el sistema está funcionando como se esperaba».