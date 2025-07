La administración Trump entrega los datos personales de los beneficiarios de Medicaid, incluidas las direcciones, a ICE

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán acceso a los datos personales de los 79 millones de beneficiarios de Medicaid del país, incluyendo domicilios y orígenes étnicos, para rastrear a inmigrantes que podrían no estar viviendo legalmente en Estados Unidos, según un acuerdo obtenido por The Associated Press.

La información permitirá a los funcionarios del ICE localizar a extranjeros en todo el país, según el acuerdo firmado el lunes entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo no se ha anunciado públicamente.

La extraordinaria divulgación de millones de datos personales de salud a funcionarios de deportación es la última escalada en la ofensiva inmigratoria de la administración Trump, que ha puesto a prueba repetidamente los límites legales en su esfuerzo por arrestar a 3.000 personas diariamente .

Legisladores y algunos funcionarios de los CMS han cuestionado la legalidad del acceso de los funcionarios de deportación a los datos de los afiliados a Medicaid de algunos estados. Esta medida, reportada por primera vez por AP el mes pasado, según funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, busca eliminar a las personas inscritas indebidamente en el programa.

Pero el último acuerdo de intercambio de datos deja claro qué pretenden hacer los funcionarios de ICE con los datos de salud.

“ICE utilizará los datos del CMS para permitirle recibir información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros identificados por ICE”, dice el acuerdo.

Una acción de este tipo podría tener amplias repercusiones.

Tales revelaciones, incluso si no se toman medidas al respecto, podrían causar alarma generalizada entre las personas que buscan atención médica de emergencia para sí mismas o sus hijos. Otros esfuerzos para combatir la inmigración ilegal han hecho que escuelas, iglesias, juzgados y otros lugares cotidianos se sientan peligrosos para los inmigrantes e incluso los ciudadanos estadounidenses que temen ser atrapados en una redada.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, no respondió al último acuerdo. Sin embargo, no está claro si el Departamento de Seguridad Nacional ha accedido ya a la información. La subsecretaria del departamento, Tricia McLaughlin, declaró por correo electrónico que ambas agencias están explorando una iniciativa para garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban los beneficios de Medicaid destinados a los estadounidenses respetuosos de la ley.

La base de datos revelará a los funcionarios del ICE los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, así como los números de Seguro Social de todas las personas inscritas en Medicaid. El programa, financiado con fondos estatales y federales, ofrece cobertura médica a las personas más necesitadas, incluyendo a millones de niños.

El acuerdo no permite a los funcionarios del ICE descargar los datos. En cambio, podrán acceder a ellos por un período limitado, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, hasta el 9 de septiembre.

“Están tratando de convertirnos en agentes de inmigración”, dijo un funcionario del CMS que no tenía permiso para hablar con los medios e insistió en el anonimato.

Los inmigrantes que no residen legalmente en Estados Unidos, así como algunos inmigrantes con residencia legal, no pueden inscribirse en el programa Medicaid, que ofrece cobertura prácticamente gratuita de servicios de salud. Medicaid es un programa financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal.

Sin embargo, la ley federal exige que todos los estados ofrezcan Medicaid de emergencia, una cobertura temporal que cubre únicamente los servicios vitales en salas de emergencia para cualquier persona, incluso para quienes no son ciudadanos estadounidenses. Medicaid de emergencia es utilizado frecuentemente por inmigrantes, tanto legalmente residentes como no.

Muchas personas se inscriben en Medicaid de emergencia en sus momentos más desesperados, dijo Hannah Katch, ex asesora de CMS durante la administración Biden.

«Es impensable que los CMS vulneren la confianza de los afiliados a Medicaid de esta manera», declaró Katch. Añadió que la información personal identificable de los afiliados no se ha compartido históricamente fuera de la agencia, salvo con fines policiales para investigar el despilfarro, el fraude o el abuso del programa.

El equipo de Trump ha buscado información agresivamente

El mes pasado, los funcionarios de Trump exigieron que el personal de la agencia federal de salud divulgara información de identificación personal sobre millones de beneficiarios de Medicaid de siete estados que permiten a ciudadanos no estadounidenses inscribirse en sus programas completos de Medicaid.

Los estados implementaron estos programas durante la administración Biden y afirmaron que no cobrarían al gobierno federal los costos de atención médica de esos inmigrantes. Todos los estados —California, Nueva York, Washington, Oregón, Illinois, Minnesota y Colorado— tienen gobernadores demócratas.

Ese intercambio de datos con funcionarios del DHS provocó una reacción generalizada por parte de legisladores y gobernadores. Desde entonces, veinte estados han demandado la medida, alegando que viola las leyes federales de privacidad sanitaria .

Los funcionarios de los CMS lucharon previamente, sin éxito, para detener el intercambio de datos que ahora es el centro de las demandas. El lunes, los funcionarios de los CMS volvieron a debatir si debían proporcionar acceso al DHS, alegando preocupación por el litigio en curso.

En una cadena de correos electrónicos obtenida por AP y titulada «Suspender el acceso al DHS — URGENTE», el director jurídico de los CMS, Rujul H. Desai, indicó que primero deberían solicitar al Departamento de Justicia que apele directamente a la Casa Blanca para que suspenda el intercambio de información. En una respuesta al día siguiente, la abogada del HHS, Lena Amanti Yueh, afirmó que el Departamento de Justicia estaba «de acuerdo con que los CMS procedieran a proporcionar acceso al DHS».

Decenas de miembros del Congreso, incluido el senador demócrata Adam Schiff de California, enviaron cartas el mes pasado a funcionarios del DHS y del HHS exigiendo que se detenga el intercambio de información.

“La transferencia masiva de datos personales de millones de beneficiarios de Medicaid debería alarmar a todos los estadounidenses. Esta violación masiva de nuestras leyes de privacidad debe detenerse de inmediato”, declaró Schiff en respuesta a la descripción de AP sobre el nuevo acuerdo ampliado. “Perjudicará a familias de todo el país y solo provocará que más ciudadanos renuncien al acceso vital a la atención médica”.

El nuevo acuerdo deja claro que el DHS utilizará los datos para identificar, con fines de deportación, a las personas que se encuentran en el país sin documentos. Sin embargo, los funcionarios del HHS han sostenido reiteradamente que se utilizarían principalmente como una medida de ahorro para investigar si ciudadanos no estadounidenses accedían indebidamente a los beneficios de Medicaid.

“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, para garantizar que los beneficios de Medicaid estén reservados para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”, dijo Nixon en una declaración en respuesta a las demandas el mes pasado.