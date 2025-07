Un muestreo de fentanilo muestra una nueva sustancia en la mezcla

Los hallazgos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del condado de Montgomery, Maryland, indican que un componente nuevo —y peligroso— del fentanilo se está vendiendo en la calle.

Una semana después de que 27 personas fueran llevadas a hospitales en Baltimore tras sufrir sobredosis, WBFF Fox45 informó que los químicos de investigación determinaron que las muestras tomadas del área donde ocurrieron las sobredosis contenían una serie de drogas, incluido N-metil clonazepam, un sedante.

La Dra. Kisha Davis, oficial de salud del condado de Montgomery, dijo que eso es significativo.

“Hemos visto fentanilo combinado con Xanax, con Adderall, con cocaína, con xilazina, lo que dificulta aún más su tratamiento”, dijo. “La xilazina, por ejemplo, es un potente sedante para animales”.

Dado que Narcan no es eficaz contra la xilacina, Davis dijo: «Solo tenemos que esperar a que se elimine del organismo. No tenemos algo como Narcan que revierta los efectos».

Se refería al fármaco para revertir la sobredosis naloxona, conocido comúnmente por la marca Narcan.

El problema es similar cuando el fentanilo se mezcla con N-metil clonazepam, dijo Davis.

“Narcan no tiene ningún efecto sobre esto”.

Davis dijo que la sobredosis masiva en Baltimore sirve como recordatorio de cuán peligroso puede ser el fentanilo, especialmente porque es muy común verlo mezclado con una variedad de sustancias desconocidas.

Instó a las personas a actuar ante la sospecha de una sobredosis. Si hay Narcan disponible, dijo: «Sin duda, administrenlo, y si no responden, readministren otra dosis».

En cualquier caso, llame al 911.

«Quieres asegurarte de que estás recibiendo otra ayuda, y que esa otra ayuda está en camino porque puede haber (algunos otros medicamentos) a bordo», dijo.

En una declaración a WTOP, Rich Press, del NIST, afirmó que, si bien confían en las muestras examinadas, el NIST no puede establecer una conexión entre las muestras recibidas y ningún incidente en particular. Añadió que la organización no participa en la investigación policial oficial de las sobredosis del 10 de julio.

Davis dijo que hay algunas buenas noticias: el condado de Montgomery ha visto una caída en las sobredosis fatales en general en 2025, una caída del 32% en las sobredosis fatales que involucran opioides y una caída del 25% en las sobredosis fatales que involucran fentanilo.

Ella atribuye la reducción de las sobredosis mortales a una serie de factores.

“Le doy crédito a la policía por haber sacado parte de ese fentanilo de las calles en redadas antidrogas. Le doy crédito a nuestro equipo de salud pública, que realmente ha hecho mucho para educar a la gente sobre los peligros del fentanilo”, dijo. “Sin duda, le doy crédito a la educación que se ha brindado sobre Narcan y naloxona para que la gente sepa que están disponibles”.

“La educación que se ha brindado a nuestros jóvenes sobre Narcan y naloxona es increíble”, añadió.

Señaló el mensaje que “realmente habla de resiliencia, cómo ser amigo, cómo reconocer” los signos de angustia y enfermedad mental y cómo obtener ayuda cuando sea necesario.

Si bien Davis dijo que la caída en las sobredosis fatales en el condado es alentadora, agregó que «eso todavía no nos lleva a donde estábamos antes» de que el fentanilo se volviera tan ampliamente disponible como droga callejera.