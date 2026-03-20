La administración Trump demanda a Harvard

El Departamento de Justicia presentó el viernes una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, alegando que sus directivos no abordaron el antisemitismo en el campus , lo que crea motivos para que el gobierno congele las subvenciones existentes y exija el reembolso de las ya pagadas.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, es un nuevo episodio en la prolongada batalla entre la administración del presidente Donald Trump y la prestigiosa universidad.

“Estados Unidos no puede ni tolerará estos fallos y emprende esta acción para obligar a Harvard a cumplir” con la ley federal de derechos civiles, escribió el Departamento de Justicia en la demanda, “y para recuperar miles de millones de dólares en subsidios de los contribuyentes otorgados a una institución discriminatoria”.

Harvard no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La demanda surge después de que las negociaciones parecen haberse estancado en la batalla que se ha prolongado durante meses con la administración Trump, la cual ha puesto a prueba los límites de la autoridad del gobierno sobre las universidades estadounidenses. Lo que comenzó como una investigación sobre el antisemitismo en los campus se convirtió en una disputa abierta cuando la administración Trump recortó más de 2.600 millones de dólares en fondos para investigación, canceló contratos federales e intentó impedir que Harvard recibiera estudiantes internacionales .

En dos demandas interpuestas por la universidad, Harvard alega que está siendo penalizada injustamente por negarse a adoptar la postura de la administración. Un juez federal le dio la razón en diciembre, revirtiendo los recortes presupuestarios y calificando el argumento del antisemitismo como una cortina de humo.

Aun así, Harvard y la administración Trump han mantenido algunas negociaciones, y según se informa, ambas partes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo en varias ocasiones. El año pasado, la administración y la universidad estuvieron a punto de cerrar un acuerdo que habría requerido que Harvard pagara 500 millones de dólares para recuperar el acceso a fondos federales y poner fin a las investigaciones. Casi un año después, Trump elevó esa cifra a 1.000 millones de dólares, afirmando que Harvard se había comportado de forma muy inapropiada.

Al mismo tiempo, la administración estaba tomando medidas en una investigación sobre derechos civiles que podían poner en peligro toda la financiación federal de Harvard, incluida la ayuda federal para estudiantes.

En junio, la administración Trump afirmó que una investigación sobre derechos civiles había concluido formalmente que Harvard toleraba el antisemitismo.

En una carta enviada a Harvard, un grupo de trabajo federal afirmó que su investigación había concluido que la universidad había participado intencionadamente en el acoso antisemita contra estudiantes y profesores judíos. El grupo de trabajo amenazó con remitir el caso al Departamento de Justicia para que interpusiera una demanda por violación de derechos civiles «lo antes posible», a menos que Harvard cumpliera con las normas.

Harvard respondió que discrepaba rotundamente de las conclusiones del gobierno y que estaba comprometida con la lucha contra los prejuicios.

«El antisemitismo es un problema grave y, sea cual sea el contexto, es inaceptable», declaró la universidad en un comunicado. «Harvard ha tomado medidas sustanciales y proactivas para abordar las causas profundas del antisemitismo en su comunidad».

Desde que asumió el cargo, Trump ha puesto en el punto de mira a las universidades de élite que, según él, están dominadas por la ideología de izquierda y el antisemitismo. Su administración ha congelado miles de millones de dólares en subvenciones para investigación, de las que dependen las universidades para la investigación científica y médica.

Varias universidades han llegado a acuerdos con la Casa Blanca para restablecer la financiación. Algunos acuerdos han incluido pagos directos al gobierno, como 200 millones de dólares de la Universidad de Columbia. La Universidad de Brown acordó aportar 50 millones de dólares a grupos estatales de desarrollo de la fuerza laboral.