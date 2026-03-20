Georgia suspende el impuesto a los combustibles

Georgia se convirtió el viernes en el primer estado de Estados Unidos en suspender los impuestos sobre el combustible después de que la guerra en Oriente Medio disparara los precios en las gasolineras.

El gobernador republicano Brian Kemp promulgó una ley que suspende por 60 días el impuesto estatal de 33 centavos por galón de gasolina y de 37 centavos por galón de diésel. Es probable que los automovilistas comiencen a notar el alivio en los próximos días, a medida que las reducciones de precios se extiendan desde los mayoristas hasta las gasolineras.

A diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando los precios de la gasolina se dispararon, otros estados no parecen estar siguiendo la misma tendencia. Esto se debe, en parte, a que los estados no cuentan con tanta liquidez como inmediatamente después de la pandemia, cuando tanto la ayuda federal como los ingresos fiscales aumentaron considerablemente.

Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en todo el país subió de 2,93 dólares por galón el 20 de febrero a 3,91 dólares por galón el viernes. En Georgia, al menos, esto motivó la decisión de recurrir a sus menguantes ahorros para cubrir dos meses de gastos, aunque estos ahorros podrían verse anulados si los precios del petróleo continúan subiendo.

Kemp afirmó que quería «devolver el dinero de los contribuyentes a donde pertenece, a los bolsillos de los georgianos que trabajan duro».

Las autoridades estiman que Georgia dejará de percibir entre 360 ​​y 400 millones de dólares en impuestos sobre el combustible, lo que equivale a entre 5 y 6 dólares por depósito para un vehículo de pasajeros típico.

Esos impuestos están destinados a carreteras y puentes, y el estado recurrirá a su superávit acumulado para compensar la pérdida en obras viales. Esto formaba parte de un paquete más amplio de alivio fiscal que también incluía reembolsos del impuesto estatal sobre la renta de entre 250 y 500 dólares por hogar para quienes presentaron su declaración de impuestos en Georgia tanto en 2024 como en 2025. Esos 1200 millones de dólares en reembolsos también provendrán de los ahorros estatales.

Todo ese dinero se repartirá en un año electoral en el que republicanos y demócratas luchan por el control del estado clave de Georgia. Las iniciativas lideradas por los republicanos han otorgado reembolsos de impuestos sobre la renta y la propiedad, además de varias exenciones del impuesto a la gasolina, con un valor total de más de 9 mil millones de dólares desde 2021.

Debido a factores como la guerra en Ucrania, otros estados se unieron a Georgia para otorgar exenciones en los impuestos a la gasolina en 2022, entre ellos Connecticut, Florida, Maryland y Nueva York, mientras que Illinois y Kentucky retrasaron los aumentos programados en los impuestos a la gasolina.

Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el jueves que no tiene planes de suspender el impuesto a la gasolina de 23,5 centavos, y agregó que no existe una «solución sencilla». El gobernador republicano abordó el tema durante una conferencia de prensa en Bradenton, Florida.

“Mi respuesta es simplemente reducir los costos a nivel internacional, y eso significa tener mercados energéticos estables y asegurarnos de hacer todo lo posible para que nuestros productos lleguen al mercado”, dijo DeSantis. “Pero no creo que haya una solución sencilla”.

Los republicanos están presionando para que se declare un feriado de 30 días en Maryland, pero los demócratas en el poder lo rechazan.

“Los habitantes de Maryland necesitan un alivio real, no una suspensión de 30 días del impuesto a la gasolina que generaría un déficit de 100 millones de dólares en nuestro presupuesto de transporte mientras trabajamos para cerrar la brecha presupuestaria de Maryland”, declaró Ammar Moussa, portavoz del gobernador demócrata Wes Moore. “Si los republicanos de Maryland realmente quieren reducir los costos, deberían llamar a Donald Trump y pedirle que ponga fin a esta guerra sin sentido, en lugar de pedirles a los contribuyentes de Maryland que la financien”.

En Connecticut, el gobernador demócrata Ned Lamont propuso a principios de este mes una exención del impuesto a la gasolina, pero la idea aún no ha prosperado.

En Georgia, sin embargo, los funcionarios republicanos evitaron mencionar al presidente Trump y la guerra, presentándola en cambio como parte de su agenda de asequibilidad, tratando de contrarrestar la presión demócrata que busca capitalizar el descontento popular por los precios.

“Este no es un problema que hayamos descubierto recientemente”, dijo Kemp. “Es un problema en el que hemos estado trabajando durante años, de manera estratégica y cuidadosamente planificada, para ayudar a los trabajadores de Georgia”.