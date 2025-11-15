Juez afirma que el gobierno sigue bloqueando el acceso de los inmigrantes a abogados en centro de detención

Un juez federal declaró el viernes que el gobierno de Trump sigue violando los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos al restringir su acceso a abogados en un centro de detención de Los Ángeles y ordenó al gobierno que remedie el asunto.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron la demanda en julio, acusando al gobierno de perseguir sistemáticamente a personas de piel morena en el sur de California durante su actual campaña de represión migratoria. Los defensores de los inmigrantes acusaron a los funcionarios de inmigración de detener a personas por motivos raciales, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia letrada en un centro de detención en el centro de Los Ángeles .

La jueza Maame E. Frimpong, de Los Ángeles, dijo que el fallo se basa en una orden temporal de julio que exigía al gobierno proporcionar a los detenidos acceso a llamadas telefónicas confidenciales gratuitas con sus abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

El juez afirmó que los demandantes habían aportado pruebas de que el gobierno no había cumplido íntegramente la orden de julio.

La orden judicial exigía que el centro de detención estuviera abierto para visitas de abogados los siete días de la semana, un mínimo de ocho horas diarias entre semana y un mínimo de cuatro horas diarias los fines de semana y festivos. Si bien el gobierno ha cumplido con esta exigencia, el tribunal también ordenó a los funcionarios notificar a los demandantes en un plazo de cuatro horas si fuera necesario cerrar el centro de detención por cualquier motivo, y que el cierre no se prolongara más allá de lo estrictamente necesario.

“El Tribunal ha examinado todas las nuevas pruebas presentadas por ambas partes y decide una vez más que el gobierno federal está bloqueando parcialmente el acceso a los abogados”, escribió Frimpong en su orden.

Los abogados no empezaron a recibir avisos de cierre de las instalaciones hasta el 10 de septiembre. A menudo tenían que reunirse con sus clientes con la puerta abierta y con guardias presentes, lo que les impedía tener conversaciones privadas. Rosenbaum afirmó que ha habido casos en los que las instalaciones cerraron debido a una protesta pacífica que tuvo lugar a varios kilómetros de distancia, en otra ciudad.

Los detenidos también han sido trasladados con frecuencia y sin previo aviso, a veces desde el centro de Los Ángeles a otros lugares que no permiten en absoluto las visitas de abogados.

“Al conceder esta medida cautelar, el juez dejó claro que el gobierno no puede encarcelar a las personas y separarlas de sus abogados”, dijo Rosenbaum en un comunicado tras el fallo.