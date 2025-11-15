Reabren los museos Smithsonian en Washington D.C.

El popular Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian fue uno de los primeros museos que reabrieron al público el viernes tras un mes de cierre debido al cierre del gobierno.

El resto de los museos y el Zoológico Nacional reabrirán en los próximos días . Se espera que todos estén abiertos para el lunes.

Las personas que visitaron las enormes instalaciones en Washington D.C. dijeron estar muy contentas de verlas reabiertas.

“Vivimos aquí”, dijo Kyle Owens. “Así que es agradable estar de vuelta afuera”.

Kyle y Kate Owens están encantados de desempeñar el papel de guías turísticos en el área de DC para su amigo Josh Stewart y su hijo, que vinieron de visita desde Carolina del Norte.

“Planeábamos venir a ver a Kate y Kyle hace varias semanas, creo que antes del cierre, y teníamos muchas ganas de verlo todo, pero luego nos enteramos de que todo estaba cerrado y pensamos que tal vez podríamos conseguir estas entradas por fe”, dijo Stewart.

Por suerte, todo salió bien.

“Es agradable sacar a los niños y ver las cosas abiertas”, dijo Kate. “Como preferimos que estén”.

Resulta que Kyle es un gran aficionado a los museos.

“Es agradable salir, estar abierto y aprovechar todo lo que ofrece DC”, dijo Kyle.

Varios grupos escolares también están reanudando las visitas a los museos, incluyendo estudiantes de Eden, Minnesota. John y Jenna Tap acompañaron a 34 estudiantes de último año de secundaria.

John desempeña un cargo administrativo en la escuela.

“Es un viaje de cuatro días. El itinerario se planifica antes de venir”, dijo John. “Agradecemos haber podido acceder a todo lo posible en los primeros días. Hicimos algunos ajustes. Así que, agradecemos haber podido entrar hoy”.

Junto con cientos de otras personas, los estudiantes vieron el famoso Módulo Lunar Apolo, el primer avión de los hermanos Wright y docenas de otras exhibiciones relacionadas con la aviación.

“Nos ha encantado el aspecto histórico”, dijo John. “Es mi primera vez en Washington D. C. y mi primer museo de ciencias. Nuestros alumnos lo están recorriendo y se lo están pasando en grande”.

Los responsables del museo dijeron que, debido al cierre del gobierno, algunas exposiciones en los museos Smithsonian podrían reabrirse con retraso, pero no es algo que los visitantes notarían.