Hallan cadáveres en descomposición en una funeraria

Cadáveres en descomposición, algunos de hasta 15 años de antigüedad, fueron encontrados tras una puerta falsa en una funeraria de Estados Unidos, según documentos oficiales.

Los inspectores que acudieron el miércoles a la funeraria Davis, en el condado de Pueblo, en Colorado (oeste), para su habitual inspección anual, notaron «un fuerte olor a descomposición», según documentos publicados por el Departamento de Agencias Reguladoras del estado.

Dentro de las instalaciones, las autoridades también detectaron una puerta oculta tras una vitrina.

El operador de la funeraria, Brian Cotter, quien también es forense de Pueblo, pidió a los inspectores que no entraran en la sala. Cuando lo hicieron, encontraron «varios cuerpos en diversos estados de descomposición», según los documentos.

Cotter declaró que los cuerpos estaban a la espera de ser incinerados y admitió que algunos habían permanecido en la habitación durante aproximadamente 15 años. El propietario también admitió que podría haber emitido cremaciones falsas a los familiares más cercanos.

Los inspectores ordenaron a la funeraria el cese inmediato de sus actividades.

Según el sitio web de Pueblo, Cotter se desempeña como forense del condado desde 2014.

No es la primera vez que un incidente de este tipo ocurre en Colorado.

En 2023, casi 200 cuerpos en descomposición fueron encontrados en una funeraria después de que los vecinos se quejaran del mal olor en la propiedad, cerca de Colorado Springs.

El Denver Post informó que Colorado es el único estado de Estados Unidos donde los directores de funerarias no necesitan licencia, y las regulaciones de las funerarias son mínimas.