La represión en Washington D. C. deja a los residentes nerviosos mientras agentes federales establecen puestos de control

Las autoridades federales han establecido puestos de control en los alrededores de la capital del país, a veces preguntando a las personas por su estatus migratorio y deteniéndolas, mientras la represión del presidente Donald Trump atrapa a más residentes cada día.

Trump afirmó que la crisis delictiva requería la intervención de su administración republicana en la ciudad de mayoría demócrata este mes, ignorando las estadísticas que mostraban que el problema ya estaba remitiendo. Sin embargo, la aplicación de las leyes migratorias parece ser una prioridad, ya que más de un tercio de las personas arrestadas en las últimas dos semanas se encontraban en el país sin autorización, según la Casa Blanca.

Cientos de agentes federales y soldados de la Guardia Nacional han llegado a Washington, dejando nerviosos a algunos residentes y creando tensos enfrentamientos en las calles.

Una guardería estuvo parcialmente cerrada el jueves porque el personal temió ir a trabajar al enterarse de la presencia de agentes federales en las inmediaciones. Un administrador pidió a los padres que, de ser posible, mantuvieran a sus hijos en casa.

Otras guarderías han dejado de llevar a los niños a pasear diariamente por temor a encontrarse con la policía.

Trump visita a policías y tropas

La Casa Blanca informó que se han realizado 630 arrestos, incluyendo 251 personas que se encuentran en el país sin autorización, desde el 7 de agosto, cuando Trump comenzó a desplegar agentes federales en la ciudad. Desde entonces, Trump ha aumentado la presión, tomando el control del departamento de policía de Washington D. C. el 11 de agosto y desplegando más efectivos de la Guardia Nacional, principalmente de estados gobernados por republicanos.

El jueves por la noche, Trump visitó a oficiales y tropas en una instalación de la Policía de Parques de Estados Unidos en la última demostración de fuerza de la Casa Blanca.

“No estamos jugando”, dijo.

Trump sugirió que las operaciones en la ciudad podrían extenderse y servir como modelo para otras en todo el país.

“Vamos a hacer que sea seguro y vamos a ir a otros lugares, pero nos quedaremos aquí por un tiempo”, dijo.

A principios de esta semana, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitaron a algunas de las tropas en Union Station, mostrando su apoyo mientras los manifestantes coreaban «Liberen a DC».

Los soldados se han destacado principalmente en zonas del centro, como monumentos en el National Mall y estaciones de transporte público. Sin embargo, los agentes federales están operando con mayor frecuencia en toda la ciudad. La alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, reconoció la proliferación de controles de tráfico el jueves.

“El aumento de agentes federales está permitiendo distintos tipos de despliegues, despliegues más frecuentes, como puestos de control”, dijo Bowser.

Una multitud se congregó frente a un edificio de oficinas municipales en la esquina de las calles 14 y U NW para protestar contra la represión de Trump, ondeando pancartas y vitoreando a los oradores que denunciaban los planes del presidente. Varias patrullas y efectivos de la Guardia Nacional estaban estacionados cerca.

No es una parada de tráfico normal

El jueves por la mañana, mientras Martín Romero circulaba por el Parque Rock Creek de Washington camino a un trabajo de construcción en Virginia, vio a la policía en la carretera un poco más adelante. Pensó que era una parada de tráfico normal, pero no lo era.

Romero, de 41 años, dijo que la Policía de Parques de EE. UU. les ordenaba a las camionetas con logotipos de empresas que se detuvieran, recordándoles que los vehículos comerciales no podían circular por las carreteras del parque. Revisaron las licencias y la información del seguro, y luego se acercaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Romero dijo que había dos agentes a un lado de su camioneta y tres al otro. Empezó a ponerse nervioso cuando los agentes les preguntaron de dónde eran y si estaban en el país sin autorización.

“Solo vinimos a trabajar”, ​​dijo Romero después. “No estamos haciendo nada malo”.

Dos personas en su camioneta fueron detenidas y los agentes no dieron ninguna razón, dijo. También vio cómo se llevaban a otras tres personas de otros vehículos.

«Estoy muy preocupado porque se llevaron a dos de los nuestros», dijo. «No dijeron adónde los llevaban ni si podrían regresar».

Romero dijo que llamó a su jefe, quien le dijo que se fuera a casa. Hoy no trabajarían.

Enrique Martínez, supervisor de la constructora, acudió al lugar después. Se preguntó si debía llamar a las familias de los detenidos.

“Esto nunca le había pasado a nuestra empresa”, dijo Martínez. “No sé muy bien qué hacer”.

Los puestos de control son legales, hasta cierto punto

La Corte Suprema ha confirmado el uso de las fuerzas de seguridad y los puestos de control gubernamentales para fines específicos, como la vigilancia de la frontera y la identificación de conductores sospechosos de estar ebrios.

Pero existen restricciones a esa autoridad, especialmente en lo que respecta al control general de la delincuencia. Jeffrey Bellin , exfiscal en Washington y profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, especializado en derecho y procedimientos penales, afirmó que la Constitución no permite que «el gobierno nos supervise constantemente y nos detenga para ver si estamos involucrados en alguna actividad delictiva».

Afirmó que los retenes con un propósito legalmente justificable, como verificar licencias y registros de conducir, no pueden usarse como «subterfugio» ni como pretexto para detenciones que de otro modo no estarían permitidas. Y aunque el tribunal ha confirmado el uso de retenes en la frontera, e incluso a cierta distancia de ella, para preguntar a los conductores sobre su estatus migratorio, Bellin afirmó que era improbable que esta autoridad se extendiera a Washington.

Anthony Michael Kreis , profesor de la Facultad de Derecho del Estado de Georgia, dijo que la naturaleza aparentemente “arbitraria” e intrusiva de los puestos de control en la capital podría hacer que los residentes se sientan agraviados.

“Algunas cosas podrían ser completamente constitucionales y aceptables, pero al mismo tiempo, por la forma en que se están desarrollando las cosas, la gente sospecha, y creo que con razón”, dijo.

Lilly Burchfield, de 25 años, dijo que vio a gente de su vecindario salir de sus casas para gritarle a los agentes federales.

“Parece que todos nos estamos uniendo como comunidad y todos con quienes he hablado están indignados por lo que está sucediendo”, dijo.

De Los Ángeles a DC

Hay pocos lugares en el país que no se han visto afectados por la campaña de deportación de Trump, pero su avance en DC se está convirtiendo en algo más sostenido, similar a lo que se ha desarrollado en el área de Los Ángeles desde principios de junio.

En Los Ángeles, los oficiales de inmigración, que trabajan con la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, han tenido una presencia casi diaria en Home Depots, lavaderos de autos y otros lugares muy visibles.

En una demostración de cómo la aplicación de la ley ha afectado las rutinas, el obispo de San Bernardino, California, excusó formalmente a los feligreses de su obligación semanal de asistir a misa después de que agentes de inmigración detuvieran a personas en dos propiedades parroquiales.

Los funcionarios de inmigración han tenido una presencia pública inusual, enviando patrullas a caballo al famoso Parque MacArthur de la ciudad y apareciendo en la conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, la semana pasada sobre la redistribución de distritos electorales del Congreso. Las autoridades informaron que un agente disparó contra un vehículo en movimiento la semana pasada después de que el conductor se negara a bajar la ventanilla durante una parada de inmigración.

La Guardia Nacional y los Marines estuvieron previamente en la ciudad durante semanas en una misión para mantener el orden en medio de las protestas.

Un juez federal impidió que el gobierno realizara detenciones indiscriminadas de inmigrantes en el sur de California, pero las autoridades han prometido mantener la presión.