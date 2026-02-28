En Minnesota, cardenales y el embajador del Papa denuncian deportaciones masivas y piden reconciliación

Dos cardenales estadounidenses y el embajador del Vaticano en Estados Unidos denunciaron las deportaciones masivas en Minnesota en el marco de la ofensiva inmigratoria del gobierno federal, pero instaron a todos a reparar las tensas relaciones y trabajar juntos para encontrar soluciones humanas.

El viernes en St. Paul, el cardenal Robert McElroy de Washington abordó las crecientes preocupaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración y destacó la necesidad de ser pacificadores en este tema polarizador después de una misa por los inmigrantes que celebró con sus colegas prelados y el arzobispo de las Twin Cities.

McElroy describió el aumento de las medidas de seguridad de este invierno como “casi un asedio” que se desarrolló “literalmente en el corazón de nuestro país”.

“La doctrina católica respalda el derecho de la nación a controlar sus fronteras y, en estos casos, a deportar a quienes han sido condenados por delitos graves”, declaró. “Intentar deportar a millones de hombres, mujeres y niños —familias que a menudo vivieron aquí durante décadas, muchos niños que no conocen otros países— es contrario a la fe católica y, fundamentalmente, contrario a la dignidad humana fundamental”.

McElroy se unió al cardenal Joseph Tobin de Newark, Nueva Jersey ; al cardenal Christophe Pierre , nuncio apostólico en los Estados Unidos; al arzobispo Bernard Hebda de St. Paul y Minneapolis, y a más de dos docenas de otros obispos católicos para la misa. Como parte de su muestra de solidaridad con los migrantes, el servicio matutino se llevó a cabo en la capilla de la Universidad de St. Thomas, donde asistían a una conferencia.

«Estoy muy orgulloso, personalmente, de ver a nuestra Iglesia, ya sabe, estar del lado de los que sufren», dijo Pierre, y agregó que el Papa León XIV estuvo de acuerdo con el apoyo de los obispos estadounidenses a los migrantes.

En su homilía, Hebda habló de su enojo cuando las comunidades migrantes tenían demasiado miedo de ir a la iglesia mientras “ hombres enmascarados ” —una referencia a las fuerzas del orden federales— vagaban por las calles y la violencia estalló durante la ofensiva migratoria de este invierno en las Ciudades Gemelas.

Pero alentó a los fieles, incluidos seminaristas, miembros de la comunidad universitaria y directores de escuelas que llenaban los bancos de la iglesia, a cultivar la bondad y centrarse en la paz.

“Ese ministerio de reconciliación tiene que ser nuestro, en las Ciudades Gemelas y en todo el mundo”, predicó Hebda.

Cómo se desarrolló la aplicación de la ley migratoria en Minnesota

Minnesota se convirtió en un foco de tensión mundial por arrestos y deportaciones. Un aumento repentino de las medidas migratorias provocó enfrentamientos diarios entre miles de agentes federales y activistas y manifestantes, dos de los cuales —Renee Good y Alex Pretti , ambos ciudadanos estadounidenses— fueron asesinados en Minneapolis a principios de este año.

Muchos líderes religiosos de todas las denominaciones se unieron a las protestas, incluidos unos 100 clérigos que fueron arrestados después de negarse a obedecer las órdenes de dispersarse en el aeropuerto más grande de Minnesota durante uno de los mayores días de movilización el mes pasado.

Sin embargo, los dirigentes católicos locales adoptaron un tono más conciliador.

Inmediatamente después de ambos tiroteos fatales, Hebda resaltó la necesidad de “bajar la temperatura de la retórica” y “despojarnos de los odios y prejuicios que nos impiden vernos como hermanos”. Señaló con insistencia que esto era cierto “tanto para nuestros vecinos indocumentados” como “para los hombres y mujeres que tienen la insoportable responsabilidad de hacer cumplir nuestras leyes”.

De manera similar, el viernes, los prelados hablaron de orar por todos los que han sido afectados, desde las familias de los asesinados hasta los migrantes y aquellos que los ayudan, hasta “los hombres y mujeres de ICE también”, en palabras de McElroy refiriéndose a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas.

“Todos necesitamos involucrarnos en la sanación y la reconciliación”, añadió. “Tomará mucho tiempo”.

En Estados Unidos, las opiniones sobre política, fe e inmigración se mezclan

Cuando se les preguntó si los católicos —la mayoría de los cuales votaron por el presidente Donald Trump en 2024— podrían ver la defensa de los migrantes como una forma de involucrar a la Iglesia en la política, los cardenales dijeron que tanto la religión como la política deberían tener como objetivo el bien de la sociedad.

La primera lealtad es sólo a Dios, añadió Tobin, pero las Escrituras exhortan más a menudo a no hacer daño al extranjero y a dar la bienvenida al extraño que a amar al prójimo.

“El Creador pensó que habría más posibilidades de que amáramos a quienes creíamos que se parecían a nosotros. Teníamos que recordarnos con frecuencia a todos los demás”, dijo Tobin.

La defensa de los inmigrantes fue una prioridad para el difunto Papa Francisco , quien había discutido sobre las políticas fronterizas de Estados Unidos con Trump desde que este último fue candidato a la Casa Blanca hace una década.

Bajo el gobierno de León, el primer pontífice estadounidense, la Iglesia Católica ha seguido pidiendo un trato humano a los inmigrantes en todo el mundo y una reforma migratoria en Estados Unidos específicamente, algo que ha eludido al Congreso durante décadas.

“Cuanto más nos neguemos a abordar esta cuestión en el ámbito político, más divisiva y violenta se volverá”, había señalado Hebda en enero.

McElroy y Tobin, junto con el cardenal Blase Cupich de Chicago, criticaron recientemente a la administración Trump por la moralidad en la política exterior . En una declaración de enero, afirmaron que la acción militar estadounidense en Venezuela, las amenazas sobre Groenlandia y los recortes a la ayuda exterior corrían el riesgo de generar un gran sufrimiento en lugar de paz.