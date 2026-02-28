Hombre recibe 16 años y medio de prisión por falsificar amenazas contra Trump en un plan de deportación

Un juez condenó el viernes a 16 años y medio de prisión a un hombre de Wisconsin que falsificó amenazas contra el presidente Donald Trump como parte de un plan para lograr que la víctima de un caso de robo en su contra fuera deportada.

En enero, un jurado del condado de Milwaukee condenó a Demetric DeShawn Scott, de 52 años, por robo de identidad, intimidación de testigos, fuga de la libertad bajo fianza y conducta temeraria. La jueza Kristy Yang lo condenó a un año y seis meses de prisión por el cargo de robo de identidad, cinco años por el cargo de intimidación y 10 años por conducta temeraria. Lo condenó a 882 días ya cumplidos por el cargo de fuga de la libertad bajo fianza.

Según documentos judiciales, el inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes iba en bicicleta por Milwaukee en septiembre de 2023 cuando Scott se le acercó. Lo bajó de la bicicleta a patadas, lo apuñaló con un cúter y luego se marchó en la bicicleta. Scott estaba en libertad bajo fianza por otro caso de robo cuando ocurrió el incidente. Yang desestimó el caso el viernes, según consta en los registros judiciales en línea.

Scott fue arrestado horas después del apuñalamiento. Mientras estaba en prisión, Scott escribió varias cartas haciéndose pasar por Morales Reyes a funcionarios estatales y federales, amenazando con matar a Trump en un mitin. Las autoridades federales de inmigración arrestaron a Morales Reyes en mayo después de que dejara a su hija en la escuela.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, difundió su foto en redes sociales, junto con un extracto de una carta que supuestamente escribió en inglés, en la que prometía dispararle a Trump en un mitin. La Casa Blanca y los partidarios de Trump destacaron su arresto como un gran éxito en la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Los investigadores determinaron que Morales Reyes no pudo haber escrito las cartas ya que no habla bien inglés, no puede escribir en ese idioma y la letra de las cartas no coincidía con la suya.

Mientras tanto, Scott hacía llamadas desde la cárcel, en las que hablaba de cartas que debían enviarse por correo y de un plan para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuviera a alguien para que se desestimara su juicio. Admitió ante la policía que él había escrito las cartas.

Scott ha sido su propio abogado desde diciembre. Defendió su inocencia mientras los agentes del sheriff lo escoltaban fuera de la sala tras la audiencia de sentencia.

“Nunca le había robado una bicicleta a nadie, así que hice lo que hice porque él estaba tratando de obtener una visa y convertirse en ciudadano”, declaró a WDJT-TV mientras los agentes lo acompañaban a un ascensor. Al preguntarle si se arrepentía de algo, respondió: “No, no me arrepiento”.

El comunicado de prensa de Noem, con la foto de Morales Reyes promocionando su arresto, sigue publicado en el sitio web del DHS, pero ahora incluye una cláusula de exención de responsabilidad que indica que ya no está bajo investigación por amenazar a Trump, sino que permanece bajo custodia del ICE en espera de su deportación. El comunicado indica que entró ilegalmente a Estados Unidos nueve veces entre 1998 y 2005 y tiene antecedentes penales que incluyen arrestos por atropellos y fugas, daños a la propiedad y alteración del orden público con un modificador de violencia doméstica.

Morales Reyes fue liberado bajo fianza de $7,500 en junio. Su abogado defensor en casos de deportación, Cain Oulahan, declaró en enero que residía con su familia en Milwaukee y había solicitado una visa U, un documento que permite a las víctimas de delitos y a sus familiares permanecer en Estados Unidos.

Oulahan se negó a comentar el viernes sobre la sentencia de Scott, pero afirmó que el proceso de la visa U puede tardar hasta ocho años. Sus abogados planean solicitar una orden que simplemente cancele su deportación, añadió.

Morales Reyes se mudó a Estados Unidos desde México en la década de 1980. Trabajó lavaplatos en Milwaukee, está casado y tiene tres hijos que son ciudadanos estadounidenses, según sus abogados. Una búsqueda en línea de registros judiciales no reveló ningún caso penal estatal o federal en Wisconsin que involucrara a Morales Reyes como acusado.