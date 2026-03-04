Elon Musk se dispone a testificar en un juicio

Se espera que Elon Musk testifique en un juicio de accionistas el miércoles en San Francisco, donde está acusado de hacer declaraciones falsas y engañosas que hicieron caer el precio de las acciones de Twitter antes de comprar la plataforma de redes sociales por 44.000 millones de dólares en 2022.

La demanda se presentó en octubre de 2022 ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California en nombre de los accionistas de Twitter que vendieron sus acciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de 2022, pocas semanas antes de que Musk concretara su compra . Afirma que Musk violó las leyes federales de valores al realizar declaraciones públicas falsas, cuidadosamente calculadas para reducir el precio de las acciones de Twitter.

El multimillonario CEO de Tesla llegó a un acuerdo para comprar Twitter y privatizarla en abril de 2022. Sin embargo, el 13 de mayo, declaró su plan «temporalmente en suspenso» y afirmó que necesitaba identificar la cantidad de spam y cuentas falsas en la plataforma. Como resultado, las acciones de Twitter se desplomaron. Unos días después, tuiteó que el acuerdo «no podía seguir adelante» y afirmó que casi el 20% de las cuentas de Twitter eran «falsas», según la demanda.

El tuit de Musk del 13 de mayo —«Acuerdo con Twitter temporalmente suspendido a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios»— era «falso porque la compra no estaba, de hecho, ‘temporalmente suspendida’», afirma la demanda. Esto se debe a que Twitter no aceptó suspender el acuerdo, y no había nada en el acuerdo de fusión que ambas partes firmaron que permitiera a Musk suspenderlo, según la demanda.

En las semanas siguientes, Musk siguió intentando retrasar o salirse del acuerdo, lo que la demanda afirma que hizo en forma de declaraciones falsas y despectivas sobre el negocio de Twitter que hicieron caer drásticamente las acciones de la compañía de San Francisco.

En julio de 2022, Musk insistió en el problema de los bots y anunció que abandonaría su oferta de compra de Twitter después de que la compañía no proporcionara suficiente información sobre el número de cuentas falsas. Esto a pesar de que la demanda señala que Musk renunció a la debida diligencia para su oferta de compra de Twitter, que era una decisión «a la que se podía acceder». Esto significa que renunció a su derecho a revisar las finanzas privadas de la compañía.

La acción cerró a 36,81 dólares el 8 de julio, cuando Musk tuiteó que abandonaba el acuerdo debido al problema de las cuentas falsas. Esto supone un 32 % menos que el precio de oferta de Musk de 54,20 dólares por acción.

“Para intentar renegociar el precio o retrasar la fusión, Musk hizo declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas, y participó en un plan para engañar al mercado, todo ello en violación de la ley”, dice la demanda.

El problema de los bots y las cuentas falsas en Twitter no era nuevo. La compañía había pagado 809,5 millones de dólares en 2021 para resolver las acusaciones de que exageraba su tasa de crecimiento y sus cifras mensuales de usuarios. Twitter también divulgó sus estimaciones de bots a la Comisión de Bolsa y Valores durante años, advirtiendo al mismo tiempo que su estimación podría ser demasiado baja.

Twitter demandó a Musk para obligarlo a cerrar el acuerdo, y Musk contrademandó. El 4 de octubre, Musk ofreció seguir adelante con su propuesta original de comprar Twitter por 44 000 millones de dólares, la cual Twitter aceptó. El acuerdo se cerró ese mismo mes. En los meses siguientes, Musk recortó drásticamente la plantilla de la compañía, desmanteló su equipo de confianza y seguridad y revirtió las políticas de moderación de contenido. En julio de 2023, renombró Twitter como X.

Esta no es la primera vez que Musk ha sido llevado a los tribunales para defenderse de acusaciones de engañar a inversores con sus publicaciones en redes sociales. Hace tres años, Musk dedicó unas ocho horas a testificar en un juicio federal en San Francisco sobre sus planes de comprar Tesla —el fabricante de automóviles eléctricos que aún dirige como empresa que cotiza en bolsa— por 420 dólares por acción en una propuesta de 2018 que nunca se materializó. Un jurado de nueve miembros absolvió a Musk de toda irregularidad en ese caso.