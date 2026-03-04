Siete estados del suroeste bajo presión por la crisis del río Colorado

Millones de personas que dependen del agua del río Colorado en siete estados del suroeste de Estados Unidos afrontan un futuro incierto ante el fracaso de alcanzar un nuevo acuerdo sobre su distribución y conservación, lo que podría obligar al gobierno federal a tomar medidas propias.

Todo ello en contraste con el reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México sobre el manejo del recurso hídrico.

En los últimos dos años, estos estados, entre ellos Arizona, no han logrado acordar un plan que enfrente la intensa sequía y establezca recortes en el consumo de agua de la cuenca, lo que pone en riesgo la agricultura y la producción de electricidad en la región.

«El futuro económico y el crecimiento de una parte significativa del país está en peligro, no podemos cerrar los ojos ante la crisis que enfrentamos por la falta de lluvias y una sequía que se agrava cada vez mas», dijo a EFE Cary Meister, director del Grupo de Guardianes del Agua de Sierra Club en Arizona.

Ante el desacuerdo, tras vencer un plazo en febrero, incrementa la posibilidad de una intervención federal si no alcanzan un acuerdo en octubre.

Por el momento, el Buró de Reclamaciones, la agencia federal a cargo de la gestión de los recursos hídricos, emitió en enero una alerta sobre los bajos niveles del Lago Powell, ubicado en Utah y Arizona.

Se trata de un embalse artificial formado por la presa Glen Canyon sobre el río Colorado y constituye una pieza clave para el suministro de agua y electricidad.

El documento proyecta que el agua podría descender por debajo del umbral necesario para la producción de electricidad de la presa, lo que amenaza el suministro para millones de residentes, negocios y agricultores. «Esto podría ocurrir tan pronto como la próxima primavera», advirtió Meister.

Los estados de la cuenca alta -Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México- no logran ponerse de acuerdo con los de la cuenca baja, entre ellos Arizona, Nevada y California, sobre los sacrificios que cada uno deberá hacer.

Los estados de la cuenca baja argumentan que ya aplican fuertes reducciones en su consumo y que su nivel poblacional es más alto, mientras que los otros sostienen que nunca han superado sus niveles de consumo establecidos y solo ofrecen disminuciones voluntarias.

«En caso de que los estados no lleguen a un acuerdo para finales de este año y ante la falta de lluvia en esta región, los riesgos son muy altos, el gobierno federal puede establecer sus propios niveles pero esto podría llevar a una larga lucha legal en las cortes», explicó Meister.

Actualmente, Arizona ha ofrecido reducir su consumo en un 27%, Nevada un 17% y California un 10%. El río Colorado también abastece de agua a varias tribus indígenas de Estados Unidos y a México, a través de un acuerdo binacional.

La distribución y conservación del agua se basa en un antiguo acuerdo firmado en 1922, diseñado con niveles de agua que ya no existen debido a la sequía prolongada. Por ahora, el gobierno federal solo ha publicado un primer borrador de propuestas, que van desde «no actuar» hasta «mantener las regulaciones actuales».

En caso de que el gobierno federal interponga sus propias regulaciones, no todos estarán contentos; algunos estados podrían perder más cantidad de agua, especialmente Arizona, señaló Meister, debido a que este estado tiene un estatus «júnior» dentro del acuerdo al ser uno de los últimos en entrar.

La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, solicitó gobierno federal ayuda para resolver el «atasco» y aseguró que «son siete» los estados que comparten el agua y que deberán ser estos quienes compartan los recortes y programas de conservación.

Sin embargo, defensores del medio ambiente, como Meister, critican que todas las negociaciones se han llevado a cabo «a puerta cerrada».

«El problema va más allá de determinar reducciones en el consumo; el cambio climático obliga a tomar otras medidas de conservación. Urge un plan de conservación del agua, flora y fauna del Río Colorado», concluyó.

México y EE.UU., el contraste

El hecho contrasta con el acuerdo alcanzado en febrero entre Estados Unidos y México, en el que el gobierno estadounidense se comprometió a enviar a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado al año, mientras que México deberá entregar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. Además, México presentará próximamente una propuesta para saldar una deuda acumulada de más de 986,4 millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años.