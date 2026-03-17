Coalición de fiscales demócratas pide a Supremo mantener TPS para más de 350.000 haitianos

Una coalición de 19 fiscales demócratas pidió este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de haitianos, tal como dictó la pasada semana una corte federal de Washington, que bloqueó el intento de la Administración del presidente Donald Trump de poner fin a ese beneficio.

El pasado 3 de febrero, la jueza Ana Reyes, de la corte del distrito de Washington, bloqueó de forma temporal el fin del TPS, que expiraba ese día, para miles de haitianos, al concluir que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía los hechos de su lado «o, al menos, los ha ignorado» al insistir en que la situación en Haití ha cambiado y los haitianos deben regresar.

El Gobierno de Trump apeló esa decisión sobre el TPS, que permite a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en este país y se otorga a ciudadanos de diversos países (Haití, Venezuela, Ucrania, Nicaragua, El Salvador, Honduras, entre otros) que no pueden regresar de forma segura debido a conflictos armados, desastres naturales o emergencias humanitarias, indican en un comunicado conjunto.

Los ciudadanos haitianos fueron elegibles después de que un terremoto sacudiera el país en 2010, y el TPS ha sido renovado desde entonces mientras Haití enfrentaba una serie de crisis, incluida la violencia generalizada de pandillas armadas y el asesinato del presidente en 2021, Jovenel Moise, crimen por el que han sido acusadas varias personas, entre ellas su esposa Martine.

A pesar de la actual crisis humanitaria en Haití, el gobierno de Trump decidió el año pasado poner fin a la protección para los beneficiarios del TPS haitiano, que representan casi una cuarta parte del total de beneficiarios en todo el país.

Los fiscales generales, que se unieron al caso como amigos de la corte, argumentaron al Tribunal Supremo, el más alto foro judicial del país, que la cancelación del TPS para los haitianos pondría en peligro la salud pública, la seguridad y las economías locales, además de trastocar la vida de innumerables familias y devastar comunidades en todo Estados Unidos.

También señalaron que eliminar el TPS causaría caos a cientos de miles de familias, incluidos ciudadanos estadounidenses que conviven con un familiar haitiano con TPS. En 2022, más de 200.000 ciudadanos, entre ellos unos 87.000 niños, vivían con un haitiano con TPS.

Los fiscales generales enfatizaron en su petición a la corte que revocar el estatus legal de estas personas pondría a innumerables familias en una situación imposible, de acuerdo con el comunicado.

«Los padres con TPS se verían obligados a elegir entre abandonar a sus hijos y regresar solos a Haití, llevar a sus familias consigo a un país peligroso y desconocido, o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal y con el temor constante a la separación y la deportación», advirtieron.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó hoy que escuchará los argumentos sobre la iniciativa de Trump para poner fin a la protección que reciben las personas que huyen de la guerra y los desastres naturales en países de todo el mundo, incluidos Haití y Siria.