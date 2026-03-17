Las tormentas obligan a cancelar más vuelos

Miles de vuelos en todo Estados Unidos fueron cancelados o retrasados ​​el lunes debido a las fuertes tormentas que azotaron la mitad oriental del país y al cierre parcial del gobierno que afectó a los inspectores de seguridad de los aeropuertos, el cual se prolongó por segundo mes consecutivo.

Estas interrupciones se producen en un momento ya de por sí complicado para los viajes aéreos, en parte porque el cierre que comenzó el 14 de febrero ha sobrecargado de personal a algunos controles de seguridad. Al mismo tiempo, los aeropuertos están abarrotados de viajeros de vacaciones de primavera y aficionados que se dirigen a los partidos de March Madness , los torneos anuales de baloncesto universitario masculino y femenino de la NCAA.

El lunes se acumularon retrasos y cancelaciones de vuelos en algunos de los aeropuertos más grandes del país, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta. El sistema de tormentas que provocó fuertes nevadas en el Medio Oeste avanzaba rápidamente hacia la costa este con potencial de fuertes vientos y tornados, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional el lunes.

Más de 4400 vuelos programados para entrar, salir o operar dentro de Estados Unidos el lunes fueron cancelados, y aproximadamente otros 10 400 vuelos dentro del país sufrieron retrasos, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Casi 290 vuelos en Estados Unidos programados para el martes fueron cancelados.

Kelly Price, que intentaba regresar a su casa en Colorado después de unas vacaciones familiares en Orlando, Florida, dijo que su vuelo del domingo por la noche no fue cancelado hasta la madrugada del lunes.

En una conferencia de prensa a las afueras del aeropuerto de Atlanta, Aaron Barker, presidente del sindicato local 550 de AMG, afirma que los trabajadores de la TSA merecen cobrar como cualquier otro empleado del gobierno que sigue recibiendo su salario durante el cierre parcial.

“Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era en el suelo del aeropuerto. Así que estábamos todos cansados ​​y frustrados”, dijo, y añadió que el vuelo más próximo que ella y su familia podían reservar no salía hasta el martes por la tarde.

Impacto en los principales centros aeroportuarios

Según FlightAware, las cancelaciones a nivel nacional incluyeron alrededor de 570 vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, más de 430 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y más de 270 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

A primera hora del lunes, citando condiciones meteorológicas adversas, la Administración Federal de Aviación ordenó la suspensión de las operaciones en tierra en los aeropuertos internacionales Hartsfield-Jackson y Charlotte Douglas, así como retrasos en tierra en los aeropuertos JFK y Newark Liberty.

Danielle Cash se quedó varada en San Luis el domingo mientras intentaba regresar a su casa en Tampa, Florida, después de un viaje de fin de semana con sus amigas a Las Vegas. Ahora está gastando varios cientos de dólares más de lo previsto en una habitación de hotel en una ciudad nevada para la que no iba vestida.

“Hacía 80 grados en Tampa cuando me fui y luego cuando fui a Las Vegas”, dijo. “Y hacía 90 grados en el desierto”.

Cash dijo que ya tiene reservado un vuelo que la llevará a Tennessee antes de regresar finalmente a Tampa el martes por la tarde.

La dotación de personal de la TSA sobrecarga algunos puntos de control.

Las tormentas se desatan justo cuando los agentes de seguridad del aeropuerto no recibieron su primer sueldo completo el fin de semana. El cierre parcial del gobierno afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la Administración de Seguridad del Transporte.

Los demócratas en el Congreso han dicho que el Departamento de Seguridad Nacional no recibirá financiación hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Este es el tercer cierre del gobierno en menos de un año que deja temporalmente sin sueldo a los trabajadores de la TSA . Una vez que el gobierno reabra, los empleados tendrán que esperar a recibir sus salarios atrasados.

Algunos aeropuertos han reportado filas de seguridad más largas debido a la escasez de personal, ya que muchos empleados de la TSA tienen segundos trabajos, no pueden costear la gasolina para ir al trabajo o abandonan la profesión por completo. El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre del gobierno.

Los tiempos de espera en los controles de seguridad podrían empeorar.

Los dirigentes sindicales de la TSA en Atlanta ofrecieron una rueda de prensa el lunes frente al aeropuerto Hartsfield-Jackson, advirtiendo que los pasajeros aéreos podrían enfrentarse a tiempos de espera cada vez más largos a medida que continúa el cierre del gobierno. Aun así, los dirigentes sindicales afirmaron que muchos agentes siguen acudiendo a trabajar a pesar de las crecientes dificultades económicas.

Muchos trabajadores de la TSA “están lidiando con avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”, dijo Aaron Barker, un líder local de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. Sus simpatizantes sostenían pancartas que decían: “Queremos un cheque, no un aplazamiento”.

El aeropuerto internacional Louis Armstrong informó en X que se recomendó a los viajeros que volaran desde Nueva Orleans el domingo y el lunes llegar con al menos tres horas de anticipación «debido a las repercusiones del cierre parcial del gobierno federal». Además, el aeropuerto de Austin, Texas, compartió en X un video grabado a las 5:30 a. m. hora local que muestra la fila de seguridad extendiéndose hasta la acera.

De vuelta en Atlanta, Mel Stewart y su esposa llegaron cuatro horas antes de lo habitual para tomar su vuelo desde Hartsfield-Jackson para compensar las largas filas de la TSA.

“Creo que se está politizando demasiado, muchísimo”, dijo Stewart el lunes sobre el cierre del gobierno. “Y estas personas están trabajando. Trabajan duro, y que los empleados de la TSA no cobren es absurdo”.