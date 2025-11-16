Aumenta la aplicación de la ley de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte

Funcionarios federales confirmaron el sábado que ha comenzado un aumento en la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad más grande de Carolina del Norte, ya que se vio a agentes realizando arrestos en múltiples lugares

“Los estadounidenses deberían poder vivir sin temor a que inmigrantes ilegales violentos y criminales les hagan daño a ellos, a sus familias o a sus vecinos”, dijo la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. “Estamos enviando un gran número de agentes del orden del DHS a Charlotte para garantizar la seguridad de los estadounidenses y eliminar las amenazas a la seguridad pública”.

Funcionarios locales, incluida la alcaldesa Vi Lyles, criticaron tales acciones, diciendo en un comunicado que “están causando miedo e incertidumbre innecesarios”.

“Queremos que la gente de Charlotte y del condado de Mecklenburg sepa que apoyamos a todos los residentes que simplemente quieren seguir con sus vidas”, decía el comunicado. También fue firmado por el comisionado del condado de Mecklenburg, Mark Jerrell, y la miembro de la junta escolar de Charlotte-Mecklenburg, Stephanie Sneed.

El crimen ha disminuido en la ciudad este año hasta agosto, en comparación con los mismos meses de 2024. Los homicidios, las violaciones, los robos y los robos de vehículos motorizados disminuyeron en más del 20%, según AH Datalytics

Pero la administración del presidente Donald Trump se ha valido del apuñalamiento mortal de la refugiada ucraniana Iryna Zarutskaha en un tren ligero de Charlotte para argumentar que las ciudades gobernadas por demócratas no protegen a sus residentes. Un hombre con un largo historial delictivo ha sido acusado del asesinato de la mujer.

La aplicación de la ley comienza después de los rumores

El gobierno federal no había anunciado previamente la ofensiva. Pero el sheriff del condado, Garry McFadden, dijo esta semana que dos funcionarios federales le dijeron que los agentes de aduanas llegarían pronto.

Charlotte es una ciudad racialmente diversa de más de 900,000 residentes, incluidos más de 150,000 nacidos en el extranjero, según funcionarios locales.

Willy Aceituno, un ciudadano estadounidense de 46 años nacido en Honduras, iba camino al trabajo el sábado cuando vio a “muchos latinos corriendo”, perseguidos por “muchos agentes de la Patrulla Fronteriza”.

Aceituno dijo que él mismo fue detenido —dos veces— por agentes de la Patrulla Fronteriza. Durante el segundo encuentro, lo obligaron a salir de su vehículo después de romper la ventana y lo arrojaron al suelo

“Les dije: ‘Soy ciudadano estadounidense’”, declaró a The Associated Press. “Querían saber dónde nací o no me creían ciudadano estadounidense”.

Después de ser llevado a la fuerza a un vehículo de la Patrulla Fronteriza, Aceituno dijo que finalmente fue liberado tras mostrar documentos que demostraban su ciudadanía. Tuvo que caminar cierta distancia de regreso a su auto y posteriormente presentó una denuncia policial por los vidrios rotos

La portavoz Paola García de Camino, una organización bilingüe sin fines de lucro que presta servicios a familias en Charlotte, dijo que ella y sus colegas han observado un aumento en las detenciones por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. desde el viernes.

“Básicamente, lo que estamos viendo es que han detenido a muchas personas”, dijo García

Greg Asciutto, director ejecutivo del grupo de desarrollo comunitario CharlotteEast, dijo por correo electrónico que el sábado se observó una “actividad significativa de la patrulla fronteriza”.

“La mayoría han sido arrestos extremadamente rápidos y selectivos; otros han sido ‘pescando’”, dijo Asciutto.

Un encuentro en un jardín delantero

En el este de Charlotte, dos trabajadores estaban colgando luces navideñas en el jardín delantero de Rheba Hamilton por la mañana cuando dos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se acercaron. Uno intentó hablar con los trabajadores en español, dijo ella. No respondieron y los agentes se fueron sin realizar arrestos.

“Esto es realmente desconcertante, pero lo principal es que tenemos a dos seres humanos en mi jardín tratando de ganarse la vida. No han infringido ninguna ley, y eso es lo que me preocupa”, dijo Hamilton, quien grabó el encuentro con su teléfono celular.

“Es un abuso de todas nuestras leyes. Es algo que jamás imaginé ver en mi vida”, dijo la mujer de 73 años

En medio de los informes sobre la represión, ella había sugerido que se pospusiera el trabajo. Pero el contratista decidió seguir adelante.

“Media hora después, está en nuestro patio, está trabajando y llega la Patrulla Fronteriza”, dijo. “Están aquí porque buscaban objetivos fáciles. No había nadie aquí con cámaras de televisión, nadie protestando, solo dos hombres trabajando en un patio y una anciana blanca con cabello blanco sentada en su porche tomando café”.

Algunos negocios cierran

JD Mazuera Arias, quien fue elegido para el Concejo Municipal en septiembre, estaba entre un grupo que vigilaba afuera de una panadería latinoamericana en su distrito del este de Charlotte.

Otra panadería cercana cerró por temor a la represión, dijo, lo que demuestra el daño a los medios de subsistencia y a la economía.

“Esta es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. No somos una ciudad fronteriza, ni somos un estado fronterizo. Entonces, ¿por qué están aquí?”, dijo. “Esta es una grave violación de los derechos constitucionales no solo para los inmigrantes, sino también para los ciudadanos estadounidenses”.

Asciutto dijo que muchos negocios en su parte de la ciudad estaban cerrados y “Estamos buscando maneras de mantenerlos a flote, ya que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto”.

La administración Trump ha defendido las operaciones federales de control migratorio sin precedentes en ciudades como Los Ángeles y Chicago como necesarias para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes de inmigración.

Algunos en Carolina del Norte recibieron con agrado la ofensiva. El presidente del Partido Republicano del condado de Mecklenburg, Kyle Kirby, dijo que los funcionarios demócratas “han abandonado su deber de mantener la ley y el orden” y están “demonizando a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales”.

“Seamos claros: el presidente Trump recibió un mandato en las elecciones de 2024 para asegurar nuestras fronteras”, dijo Kirby en un comunicado. “Las personas que se encuentran legalmente en este país no tienen nada que temer”.

Pero varios cientos de personas protestaron el sábado en un parque de Charlotte

El gobernador demócrata Josh Stein dijo el día anterior que la gran mayoría de las personas detenidas en tales operaciones no tienen antecedentes penales y algunas son ciudadanas. Instó a la gente a grabar cualquier “comportamiento inapropiado” y notificar a las autoridades policiales locales.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ha enfatizado que no participa en la aplicación de las leyes federales de inmigración.