La policía de DC agrega dos zonas de toque de queda

La policía de DC está imponiendo dos zonas de toque de queda para menores este fin de semana en áreas que han visto grandes reuniones de jóvenes.

Esto ocurre apenas una semana después de que la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, firmara la legislación de emergencia el 7 de noviembre para restablecer el toque de queda juvenil de verano a las 11 p. m. para cualquier persona menor de 18 años.

La jefa de policía de DC, Pamela Smith, dijo que las zonas de toque de queda adicionales estarán vigentes de 8 p. m. a 11 p. m. el sábado y el domingo.

Afectarán el área de Navy Yard y el corredor de U Street.

Las restricciones de Navy Yard cubren la Interestatal 695 hasta el río Anacostia y desde la 8.ª calle, SE, hasta South Capitol Street.

El perímetro de U Street cubre la calle V hasta Vermont Avenue, NW, y desde la 9.ª calle en Florida Avenue hasta las calles 15 y T

Dentro de una zona de toque de queda para menores, las personas menores de 18 años tienen prohibido reunirse en grupos de nueve o más en cualquier lugar público.

La legislación de emergencia de Bowser le dio a Smith la opción de crear zonas designadas donde el toque de queda comienza más temprano, siendo la hora de inicio más temprana posible las 8 p. m. Se espera que en estas zonas se reúnan grandes grupos de jóvenes de maneras que podrían representar un riesgo público.

El toque de queda en toda la ciudad sigue vigente para cualquier persona menor de 18 años todas las noches desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m.

Esto se produjo como resultado de que cientos de adolescentes irrumpieran en el Navy Yard la noche de Halloween. Algunos líderes de DC dijeron que los toques de queda ayudan a restablecer el orden.