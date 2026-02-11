Aliado cercano de Maduro indultado por Biden vuelve a ser blanco de investigación criminal

Menos de tres años después de que el presidente Joe Biden indultara a un aliado cercano de Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia vuelve a poner en la mira al empresario, según supo The Associated Press, una investigación que podría reforzar el procesamiento en Estados Unidos del depuesto líder venezolano.

Los fiscales federales llevan meses investigando el papel de Alex Saab en una supuesta conspiración de soborno que involucra contratos del gobierno venezolano para importar alimentos, según dos ex funcionarios policiales que hablaron con AP sobre la investigación en curso bajo condición de anonimato.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna gracias a contratos con el gobierno venezolano. Pero el empresario colombiano, descrito durante mucho tiempo por funcionarios estadounidenses como el «hombre de bolsa» de Maduro, cayó en desgracia ante el nuevo liderazgo del país que asumió el poder tras la destitución del presidente venezolano por parte de Estados Unidos el mes pasado .

El renovado interés del Departamento de Justicia en Saab se produce en el contexto de los esfuerzos de la administración Trump por estabilizar las relaciones con la nación petrolera. La investigación se deriva de un caso presentado en 2021 por el Departamento de Justicia contra Álvaro Pulido, socio de Saab desde hace mucho tiempo, según informaron los exfuncionarios de las fuerzas del orden. Este proceso, con sede en Miami, se centra en el llamado programa CLAP, creado por Maduro para proporcionar alimentos básicos (arroz, harina de maíz y aceite de cocina) a venezolanos de bajos recursos que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación galopante y una moneda desmoronada.

El renovado escrutinio marca un cambio de suerte para Saab, quien escapó de un procesamiento anterior en Estados Unidos por un plan de soborno no relacionado después de que Biden lo indultara como parte de un intercambio de prisioneros por varios estadounidenses encarcelados en Venezuela.

Su paradero seguía siendo desconocido el martes, días después de que versiones periodísticas contradictorias sugirieran que había sido detenido o llevado para ser interrogado, al menos temporalmente, por funcionarios en Venezuela a pedido de la administración Trump.

Ni los funcionarios estadounidenses ni el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez han hecho comentarios. Luigi Giuliano, abogado italiano, afirmó haberse reunido con Saab la semana pasada en la capital venezolana y negó su detención, pero declinó hacer más comentarios. El abogado estadounidense de Saab, Neil Schuster, tampoco hizo comentarios.

Desde que asumió el cargo de manos de Maduro el 3 de enero, Rodríguez ha degradado a Saab, despidiéndolo de su gabinete y despojándolo de su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscan invertir en Venezuela.

Biden indulta a Saab pese a las objeciones de las fuerzas del orden

A pesar de las objeciones de las fuerzas del orden, Biden acordó en 2023 liberar a Saab a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados y la devolución a Venezuela de un contratista de defensa extranjero fugitivo conocido como «Fat Leonard». El acuerdo se produjo como parte de un esfuerzo de la Casa Blanca de Biden para revertir las sanciones y persuadir a Maduro para que celebrara elecciones presidenciales libres y justas.

Los nuevos cargos contra personas que ya recibieron clemencia son poco frecuentes y solo se pueden conseguir por delitos cometidos fuera del alcance definido del indulto, dijo Frank Bowman, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, que está escribiendo un libro sobre indultos.

El indulto de Saab se adaptó estrictamente a una acusación de 2019 (el número de caso se cita en el propio indulto) relacionada con un contrato que él y Pulido supuestamente ganaron mediante sobornos para construir viviendas de bajos ingresos en Venezuela que nunca se construyeron.

El indulto de Saab venía con varias condiciones, señaló Bowman, entre ellas que permaneciera fuera de Estados Unidos y no cometiera más delitos contra el país. «Este es un indulto anulable», afirmó.

Las conexiones internas impulsan el ascenso de Saab

En el sistema clientelar venezolano, plagado de corrupción, donde la lealtad y las conexiones internas son primordiales, pocos infiltrados prosperaron como Saab. Apareció por primera vez en el radar de la DEA hace más de una década, tras amasar una gran cantidad de contratos con el gobierno socialista de Maduro.

En 2016, un gobernador pro-Maduro presuntamente contrató a una empresa controlada por Pulido para importar desde México 10 millones de cajas de alimentos a 34 dólares cada una. Presuntamente lo hizo a sabiendas de que el costo real de comprar y enviar las cajas a Venezuela era mucho menor y exigió sobornos. Uno de los que presuntamente firmó el acuerdo y ayudó a establecer una red de empresas para ocultar los pagos de sobornos fue Saab, identificado en la acusación como «Co-Conspirador 1».

Saab fue arrestado en 2020 después de que su avión privado hiciera una parada para reabastecerse de combustible en Cabo Verde en ruta a Irán en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria para eludir las sanciones estadounidenses.

Maduro celebró el regreso de Saab en 2023 como un «triunfo de la verdad» sobre lo que denominó una campaña de mentiras, amenazas y tortura liderada por Estados Unidos contra alguien a quien consideraba un diplomático venezolano. Sin embargo, varios republicanos criticaron el acuerdo, entre ellos el senador Chuck Grassley, de Iowa, quien escribió una carta al entonces fiscal general Merrick Garland en la que afirmaba que la historia «debería recordar a Saab como un depredador de personas vulnerables».

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la investigación federal de Saab. El Departamento de Justicia y el FBI declinaron hacer comentarios.

¿Testigo contra Maduro?

De ser devuelto a la custodia estadounidense, Saab podría convertirse en un valioso testigo contra Maduro, según afirmaron los exfuncionarios de las fuerzas del orden. Saab se reunió en secreto con la DEA antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que el empresario, durante años, ayudó a la DEA a desentrañar la corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Como parte de esa cooperación, decomisó más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de negocios turbios.

David Weinstein, ex fiscal federal en Miami, dijo que Saab podría ser un valioso testigo de carácter contra Maduro incluso si él mismo no ha sido acusado de tráfico de drogas como el ex líder venezolano.

“La acusación contra Maduro contenía muchas acusaciones escabrosas, pero había poca corroboración”, dijo Weinstein. “Si los informes sobre su propia actividad delictiva y su cercanía con Maduro son ciertos, Saab puede describir al jurado una serie de actividades delictivas presuntamente ocurridas en todo el gobierno de Maduro”.

Saab también tiene vínculos con Rodríguez, el socio predilecto de la administración Trump para suceder a Maduro. AP informó el mes pasado que la DEA ha investigado la participación de Rodríguez en contratos gubernamentales adjudicados a Saab. El gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito.