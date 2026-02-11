Prepárese para meses de cierres del Metro los fines de semana

Es posible que tu viaje al trabajo no sea del todo agradable por un tiempo.

Los trenes de la región serán reemplazados por autobuses lanzadera durante 10 fines de semana de construcción planificada a partir de este sábado en la estación Crystal City Metro, y eso significa que el viaje al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan puede tomar más tiempo de lo habitual, según WMATA.

El trabajo se realizará principalmente en la estación Crystal City, donde se construirá una nueva entrada en 18th Street y Crystal Drive para dar cabida al creciente número de pasajeros, dijo la agencia de tránsito en un comunicado.

Para poder finalizar las obras, la estación permanecerá cerrada durante varios fines de semana próximos.

Del 14 al 16 de febrero, y los dos fines de semana siguientes, la estación Crystal City cerrará y habrá autobuses gratuitos cada 8 a 10 minutos entre Pentagon City y Reagan National.

Si planea tomar el metro al aeropuerto desde el norte de Pentagon City, calcule un tiempo extra de viaje. Se espera que el autobús lanzadera dure unos 20 minutos, pero el tráfico podría cambiar.

Luego, durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, las obras se ampliarán. Tres estaciones —Crystal City, Reagan National y Potomac Yard— cerrarán para que también se puedan realizar trabajos de mantenimiento de las vías.

Habrá autobuses gratuitos entre Pentagon City y Braddock Road.

El trabajo del fin de semana se detendrá durante la agitada temporada de floración de los cerezos, desde principios de marzo hasta principios de mayo.

Se reanudará el servicio los días 9 y 10 de mayo y 16 y 17 de mayo, cuando las tres estaciones volverán a cerrar.

Durante los cuatro fines de semana siguientes, solo la estación Crystal City estará cerrada.

“Crystal City es una de nuestras estaciones más concurridas en Virginia, con un promedio de más de 5500 entradas diarias”, afirmó el gerente general y director ejecutivo de Metro, Randy Clarke, durante la ceremonia de inicio de obras de 2024.

“Esta nueva entrada a la estación será un activo para nuestro sistema y es un gran ejemplo de la forma en que Metro y la región están trabajando juntos para hacer crecer nuestra economía y conectar a las personas con el transporte público”.

La nueva entrada costará aproximadamente $146 millones en construcción y mobiliario, y se financiará con fondos federales, estatales, regionales y de otras áreas. Se espera que abra sus puertas en el verano del próximo año.