Un muerto en un choque entre tres vehículos

La policía de parques de Estados Unidos está investigando un accidente mortal en el que se vieron involucrados tres vehículos en la autopista Baltimore-Washington, cerca de Greenbelt Road, en el condado de Prince George, Maryland.

Según los agentes, una persona, que fue trasladada a un hospital en helicóptero medicalizado, falleció posteriormente.

Tres personas que viajaban en un segundo vehículo fueron trasladadas a un hospital con heridas leves. Dos personas que viajaban en un tercer vehículo resultaron ilesas, según informó la Policía de Parques de Estados Unidos.

El accidente, que ocurrió poco después de la medianoche, ha provocado el cierre de los carriles en dirección sur de la autopista Baltimore-Washington Parkway, justo al sur de Powder Mill Road.