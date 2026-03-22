Fatal accidente deja dos muertos

La policía del condado de Montgomery está investigando un accidente ocurrido en Rockville, Maryland, en el que dos hombres fallecieron en el lugar de los hechos.

Los servicios de emergencia fueron llamados al lugar del accidente de un solo vehículo en Norbeck Road y First Street, poco después de las 3 de la madrugada.

La policía declaró que una investigación preliminar indica que un BMW gris del año 2025 circulaba en dirección este por Norbeck Road cuando, por razones que aún se investigan, el vehículo cruzó la mediana hacia los carriles en dirección oeste, se salió de la carretera y cayó en una zanja.

Un tercer hombre, con heridas graves, fue trasladado a un hospital.

A las 9:40 de la mañana, las carreteras de la zona se reabrieron al tráfico.