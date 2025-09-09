Un hombre enfrenta cargos por crueldad animal y posibles peleas de perros

Un hombre del condado de Charles, Maryland, enfrenta cargos de crueldad animal y posibles peleas de perros después de que la policía realizó una investigación por sospecha de negligencia animal en su casa de Waldorf.

Michael Haywood, de 47 años, fue arrestado y acusado de crueldad animal y posibles peleas de perros.

El 2 de septiembre, detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles y oficiales de Control de Animales del Condado de Charles presentaron una orden judicial en una casa en Twinbrook Drive, donde descubrieron cinco perros parecidos a Pitbull.

Tres de los perros fueron encontrados dentro de jaulas empapadas de heces y orina dentro del garaje. Otros dos perros fueron encontrados encadenados afuera de la casa. Según la oficina del sheriff, estos perros no contaban con un refugio adecuado.

La evidencia encontrada en la casa incluyó una cinta de correr llena de juguetes para perros, grandes dosis de antibióticos y cadenas pesadas que pesaban 15 libras alrededor de los cuellos de los perros.

En un comunicado de prensa, la policía dijo que los perros estaban “extremadamente delgados” y tenían numerosos cortes alrededor de sus caras.

Haywood también enfrenta cargos relacionados con armas de fuego. Se encontraron cuatro armas de fuego, incluida una escopeta, en la propiedad.

Según la oficina del sheriff, Haywood tiene prohibido poseer armas de fuego.

La investigación sobre posibles peleas de perros está en curso y hay cargos adicionales pendientes.